Він заявив, що Росія може ухвалити рішення, які не будуть до вподоби керівництву Південної Кореї. Про це Владімір Путін сказав, виступаючи на пресконференції в Ханої під час свого візиту до В'єтнаму, інформує 24 Канал.

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Путін і його погрози Південній Кореї

Під час пресконференції Путін погрожував Південній Кореї, яка допустила відправку зброї Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення.

За словами глави Кремля, "це було б дуже великою помилкою. Російський диктатор висловив сподівання, що цього не станеться.

Якщо це відбуватиметься, то і ми прийматимемо відповідні рішення, які навряд чи сподобаються сьогоднішньому корейському керівництву,

– заявив Путін.

Нагадаємо, що радник з національної безпеки Південної Кореї Чанг Хо Джин зазначив про намір переглянути питання збройової підтримки України. За словами чиновника, Південна Корея не розкриватиме деталі щодо типів зброї, які може передати Україні.

Те, що Південна Корея перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну, прозвучало після того, як КНДР та Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну допомогу, якщо одна з них зазнає нападу.