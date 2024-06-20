Он заявил, что Россия может принять решения, которые не будут по нраву руководству Южной Кореи. Об этом Владимир Путин сказал, выступая на пресс-конференции в Ханое пресс-конференции в Ханое во время своего визита во Вьетнам, информирует 24 Канал.

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Путин и его угрозы Южной Корее

Во время пресс-конференции Путин угрожал Южной Корее, которая допустила отправку оружия Украине впервые с начала полномасштабного вторжения.

По словам главы Кремля, "это было бы очень большой ошибкой. Российский диктатор выразил надежду, что этого не произойдет.

Если это будет происходить, то и мы будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему корейскому руководству,

– заявил Путин.

Напомним, что советник по национальной безопасности Южной Кореи Чанг Хо Джин отметил о намерении пересмотреть вопрос оружейной поддержки Украины. По словам чиновника, Южная Корея не будет раскрывать детали относительно типов оружия, которые может передать Украине.

То, что Южная Корея пересмотрит свою позицию по поставкам оружия в Украину, прозвучало после того, как КНДР и Россия подписали договор, который предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную помощь, если одна из них подвергнется нападению.