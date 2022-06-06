Южная Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины: делегация посетила Бучу

К странам, которые будут помогать в восстановлении Бучи, может присоединиться Южная Корея. Делегация страны посетила город.

Бучу посетил руководитель одной из партий Южной Кореи Ли Джун Сок. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк 5 июня.

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Южная Корея обсудит вопросы восстановления Украины

Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в этом официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея, господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене своими глазами,

– говорится в сообщении.



Делегация Южной Кореи может помочь в восстановлении Бучи / Фото Елены Шуляк

После увиденного и услышанного Ли Джун Сок сказал, что обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолем, чтобы обсудить разные варианты помощи.

Елена Шуляк в свою очередь поблагодарила политика за визит и выразила надежду, что Южная Корея может присоединиться к странам, которые уже официально заявили о желании получить "шефство" над восстановлением Украины.

Помощь в восстановлении Украины: последние новости

Тайвань выделит 6 миллионов долларов 5 городам Украины, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России. Средства будут направлены на восстановление Харькова, Чернигова, Николаева, Сум и Запорожья. Харьков получит 2 миллиона долларов на восстановление. Чернигову направят 500 тысяч долларов. Николаеву, Сумам и Запорожью также – по 500 тысяч долларов.

Финляндия тоже поможет Украине отстроить города. Страна присоединится к возобновлению инфраструктуры с использованием передовых технологий и европейских параметров. Также Финляндия поддержит просветительскую реформу.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что американская сторона после окончания войны будет помогать восстанавливать Украину. Речь идет не только о деньгах, но и об использовании новейших технологий.

Итальянская организация CESVI хочет помочь в восстановлении Бучи. Ее представители встретились с руководством Киевской ОВА и посетили город, чтобы оценить масштабы разрушений.

Великобритания станет патроном восстановления Киевской области. Это предполагает не только финансовую помощь, но и привлечение ведущих специалистов.

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