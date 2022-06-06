Бучу відвідав керівник однієї з партій Південної Кореї Лі Джун Сок. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк 5 червня.

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Південна Корея обговорить питання відбудови України

Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України. Потребу в ній офіційна делегація на чолі з керівником правлячої партії Республіки Корея, паном Лі Джун Соком, мала нагоду сьогодні побачити у Бучі та Ірпені на власні очі,

– мовиться в повідомленні.



Делегація Південної Кореї може допомогти у відбудові Бучі / Фото Олени Шуляк

Після побаченого та почутого Лі Джун Сок сказав, що обов'язково зустрінеться з президентом Юном Сок Йольом, щоб обговорити різні варіанти допомоги.

Олена Шуляк своєю чергою подякувала політикові за візит й висловила сподівання, що Південна Корея може приєднатися до країн, які вже офіційно заявили про бажання отримати "шефство" над відбудовою України.

Допомога у відбудові України: останні новини

Тайвань виділить 6 мільйонів доларів 5 містам України, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Кошти спрямують на відновлення Харкова, Чернігова, Миколаєва, Сум та Запоріжжя. Харків отримає 2 мільйони доларів на відновлення. Чернігову направлять 500 тисяч доларів. Миколаєву, Сумам та Запоріжжю також – по 500 тисяч доларів.

Фінляндія теж допоможе Україні відбудувати міста. Країна долучиться до відновлення інфраструктури з використанням передових технологій і європейських параметрів. Також Фінляндія підтримає освітню реформу.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що американська сторона після закінчення війни допомагатиме відбудовувати Україну. Мовиться не лише про гроші, а й про використання новітніх технологій.

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Велика Британія стане патроном відновлення Київської області. Це передбачає не лише фінансову допомогу, а й залучення провідних фахівців.

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