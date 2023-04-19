Южная Корея может предоставить Украине оружие: в Сеуле назвали условие

Южная Корея может расширить свою поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи. Сеул впервые сигнализировал об изменении риторики касательно военной поддержке Украины.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул расширит поддержку Украины, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население.

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Сеул назвал условия передачи оружия Украине

Юн сказал, что его правительство изучает возможность помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950 – 1953 годов.

Если возникает ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке,

– сказал Юн.

Это был первый случай, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что его страна будет принимать наиболее целесообразные меры.

"Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву. Однако, учитывая наши отношения с участвующими в войне сторонами и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее целесообразные меры", – сказал Юн.

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