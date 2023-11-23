Южная Корея приостановила участие в военном договоре с КНДР: какая причина

Южная Корея 22 ноября приостановила участие в соглашении с КНДР. Этот документ касался военного сотрудничества между двумя государствами.

Это произошло из-за того, что Северная Корея запустила свой спутник-шпион на земную орбиту. Теперь КНДР, вероятно, будет следить за соседними государствами.

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Что известно о приостановлении военного соглашения Южной Кореей

Журналисты Reuters рассказали, что пакт между Южной и Северной Кореей, известный как Всеобъемлющее военное соглашение, был подписан на саммите в 2018 году. Настоящий договор был направлен на деэскалацию напряженности между двумя государствами.

Однако после того как КНДР запустила на земную орбиту свой спутник, это привело к нарушениям договоренностей между странами. В конце концов в Южной Корее заявили, что усиливают наблюдение на границе с КНДР.

В ответ на это министерство обороны Северной Кореи заявило, что возобновит все военные меры, которые приостановились в рамках соглашения.

Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии.

– сказали в минобороны КНДР.

Там также заявили, что Южная Корея будет нести полную ответственность, если между ней и КНДР произойдет "необратимое столкновение".

Как КНДР запустила свой спутник-шпион