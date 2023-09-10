Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Он объявил свое обещание на саммите G20 в Нью-Дели.
Обратите внимание В 8 раз больше сумма, чем в этом году: Сеул объявил рекордную помощь для Украины
Южная Корея предоставит Украине новую помощь
Так, президент Южной Кореи заявил, что его страна предоставит первоначальные 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи. Остальные деньги – будут в форме долгосрочной помощи.
Денежные средства будут поступать в форме кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), начиная с 2025 года.
Как Южная Корея помогает Украине
- Недавно стало известно, что Южная Корея планирует выделить в следующем году в 8 раз большую сумму финансовой поддержки нашей страны, чем в этом году. Так, Южная Корея в 2024 году хочет предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон. Отметим, что это около 394 миллионов долларов.
- Кстати, в 2023 году Южная Корея помогала нашему государству на сумму, которая в 8 раз меньше, чем будет в следующем году. В частности, будущий пакет помощи включает: 130 миллиардов вон на восстановление; 260 миллиардов на гуманитарную помощь.
- Южная Корея готова восстанавливать как государственный, так и частный сектор Украины. Правительство этой страны готово предложить различные проекты на сумму в 52 миллиарда долларов. Украина уже запросила участие в 5 тысячах строительных проектах. Их стоимость оценивается в 52 миллиарда.
- Напомним, что в Украину 15 июля приезжал президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время визита Юн Сок Йоль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершали жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года. Отмечалось, что Юн Сок Йоль посетили Бучу вместе с генпрокурором Андреем Костиным.