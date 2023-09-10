Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Он объявил свое обещание на саммите G20 в Нью-Дели.

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Так, президент Южной Кореи заявил, что его страна предоставит первоначальные 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи. Остальные деньги – будут в форме долгосрочной помощи.

Денежные средства будут поступать в форме кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), начиная с 2025 года.

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