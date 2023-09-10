Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Він оголосив свою обіцянку під час саміту G20 у Нью-Делі.

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Південна Корея надасть Україні нову допомогу

Так, президент Південної Кореї заявив, що його країна надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Решта грошей – будуть у формі довгострокової допомоги.

Кошти надходитимуть у формі кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.

Як Південна Корея допомагає Україні