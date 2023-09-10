Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Він оголосив свою обіцянку під час саміту G20 у Нью-Делі.
Зверніть увагу У 8 разів більша сума, аніж цьогоріч: Сеул оголосив рекордну допомогу для України
Південна Корея надасть Україні нову допомогу
Так, президент Південної Кореї заявив, що його країна надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Решта грошей – будуть у формі довгострокової допомоги.
Кошти надходитимуть у формі кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.
Як Південна Корея допомагає Україні
- Нещодавно стало відомо, що Південна Корея планує виділити наступного року у 8 разів більшу суму фінансової підтримки нашої країни, аніж цьогоріч. Так, Південна Корея у 2024 році хоче надати Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон. Зазначимо, що це близько 394 мільйонів доларів.
- До речі, у 2023 році Південна Корея допомагала нашій державі на суму, що у 8 разів менша, аніж буде в наступному році. Зокрема, майбутній пакет допомоги включає: 130 мільярдів вон на відновлення; 260 мільярдів на гуманітарну допомогу.
- Південна Корея готова відновлювати як державний, так і приватний сектор України. Уряд цієї країни готовий запропонувати різноманітні проєкти на суму у 52 мільярди доларів. Україна вже подала запит на участь у 5 тисячах будівельних проєктах. Їх вартість оцінюють у 52 мільярди.
- Нагадаємо, що в Україну 15 липня приїжджав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Юн Сок Йоль відвідав Бучу та Ірпінь, де росіяни скоювали жорстокі звірства під час окупації у березні 2022 року. Зазначалося, що Юн Сок Йоль відвідав Бучу разом з генпрокурором Андрієм Костіним.