Стратегия Вьетнама в Южно-Китайском море: как Ханой борется за острова

Южно-Китайское море является одной из наиболее острых проблем в Азии. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Азиатское деление

Развивающиеся территориальные конфликты в этом регионе ведутся за небольшие острова, скалы и даже коралловые рифы.

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Бруней заявляет свои права на южную часть островов Спратли, Малайзия пытается забрать себе также три острова из этого архипелага. Филиппины претендуют на 8 островов в архипелаге Спратли. Вьетнам, КНР и Тайвань одновременно претендуют на большую часть островов Южно-Китайского моря, а также на все острова Спратли и Парасельские острова.

Китай претендует на 80% акватории ПКМ – так называемые "9 линий", которую Вьетнам называет "бычий язык", поскольку контуры напоминают именно эту форму. В пределах этой территории расположены 4 группы островов: Пратас, Парасельские острова, Спратли и Чжунша (также известные как Маклсфилд Бенк). На китайском названии звучат соответственно как Дунша, Сиша, Наньша и Чжунша – вместе эти острова называются "4 Ша".

Для Вьетнама ПКМ или Восточное море – единственное море, омывающее Вьетнам и обеспечивающее его связь с Мировым океаном. Вся южная и восточная граница страны выходит на ПКМ, что определяет особое значение моря для всех сфер жизни и экономики государства.

Восточная часть Парасельских островов была захвачена китайскими войсками в 1956 году, вскоре после исторической битвы при Дьенбьенфе, которая положила конец французскому колониальному режиму во Вьетнаме и завершила Первую индокитайскую войну.

Второй этап установления контроля над Парасельскими островами был осуществлен в 1974 году, когда китайские вооруженные силы выбили южновьетнамские войска с удерживаемых ими позиций в западной части архипелага, в то время войска Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) готовились к решуч. освобождение которого привело к поражению США во Вьетнамской войне и дальнейшему объединению Вьетнама.

Третий этап расширения зоны контроля КНР в ПКМ начался в 1988 году, когда с помощью десанта был установлен контроль над островами Спратли. С середины 2007 года конфликт переживал несколько всплесков напряженности вплоть до столкновения в мае 2014 года. Пока внимание всего мира было приковано к Украине, Китайская государственная корпорация по добыче нефти разместила на шельфе буровую платформу Haiyang Shiyou 981 примерно в 30 километрах к югу от острова Трайтон Парасельского архипелага, на который претендует Вьетнам. СРВ прокатилась волна протестов, в ряде провинций прошли митинги, переросшие в беспорядки и погромы на китайских предприятиях.

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Мирная борьба

Вьетнам неоднократно заявлял о желании и готовности разрешить конфликт мирным путем, основываясь на действующем международном праве, Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву, Декларации АСЕАН 2002 г. о поведении сторон в Южно-Китайском море. Крайне важным для вьетнамско-китайских отношений оказался визит Генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в КНР в 2011 году.

Стороны подписали совместное заявление, в котором отмечалось намерение и дальше продолжать тесное сотрудничество между правящими партиями. В ходе этого визита также подписали Заявление из 6 пунктов о порядке решения проблем на море, в котором определили формат обсуждения территориальных требований к ПКМ: часть проблем будет рассматриваться в формате КНР – АСЕАН, а такие проблемы как суверенитет и морские границы – в двустороннем формате КНР – СРВ.

Несмотря на достигнутое между КНР и СРО понимание того, что территориальные споры в ПКМ не должны подрывать двусторонние связи, вьетнамо-китайские отношения регулярно обостряются вследствие несогласованных действий в спорных акваториях. Для национальных интересов Вьетнама гораздо важнее укреплять всестороннее сотрудничество с мощным Китаем, но сама легитимность политического и руководящей роли КПВ вытекают из истории национально-освободительной борьбы народа за свободу и независимость. Вьетнам не может согласиться на условия, означающие покушение на суверенитет, неравноправие или потерю независимости.

Ханой избрал более прагматичный способ ведения борьбы за права в ПКМ, а именно поиск поддержки своих позиций со стороны мирового сообщества в целом и конкретно своих стратегических партнеров из числа мировых государств. Руководство Коммунистической партии Вьетнама стремится интернационализировать проблему и привлечь внимание мирового сообщества, вызывающего негативную реакцию Китая.

В 2013 году Вьетнам заручился поддержкой США, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Брунея, Индонезии, Великобритании по сохранению стабильности и мира и обеспечению морской безопасности в регионе. Став в 2020-2021 годах членом Совета безопасности ООН, выступил за укрепление глобального диалога в разрешении международных конфликтов.

Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг призвал "все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать односторонних действий, которые могли бы усложнить ситуацию, и разрешать споры и разногласия мирными средствами с надлежащим соблюдением дипломатических и юридических процедур".

Позиция вьетнамской стороны показывает, что Ханой не стремится к эскалации конфликта, а вполне готов идти на уступки, рассчитывая на ответные шаги с китайской стороны. Именно поэтому перед Вьетнамом стоит очень трудная задача: отстоять свой суверенитет, но при этом не вовлечь страну в войну, которая вполне может вспыхнуть.

Вьетнам проявил себя как последовательный, активный участник интернационального общества. Стратегией страны выступает создание мирной обстановки, стабильности социально-экономического развития государств, в том числе морского хозяйства, в особенности в Южно-Китайском море. Название стратегии определяется как "Мир – Дружба, Сотрудничество – Развитие".

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Правовой "щит"

Ханой подчеркивает право на суверенность и незыблемость границ стран региона. "Компетентные органы Вьетнама внимательно следят за ситуацией в районе Восточного моря (ПКМ) для обеспечения национального суверенитета, суверенных прав и юрисдикции над морским пространством в соответствии с нормами международного права, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года", - отметила директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Любые действия государств в Южно-Китайском море должны соответствовать нормам международного права, уважать суверенитет и юрисдикцию прибрежных государств.

В 2012 году Вьетнам принял закон о "Морском праве". Этот первый вьетнамский морской закон вступил в силу с 1 января 2013 года. Морское право Вьетнама – это важный законодательный документ, нацеленный на усовершенствование правовой базы в отношении морских и островных территорий Вьетнама. Впервые во Вьетнаме появился правовой документ, наиболее полно освещающий правовой статус морских и островных территорий, принадлежащих к вьетнамскому суверенитету и вьетнамскому суверенному праву в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Это важная правовая база по управлению, защите и развитию экономики моря и островов Вьетнама.

Вместе с намерением урегулирования споров по морским и островным территориям мирными способами Вьетнам направил важное послание всему мировому сообществу: Вьетнам – это ответственный член международного сообщества, уважающий и соблюдающий международное законодательство, особенно международных договоров, в которых Вьетнам выступает в качества одной из сторон, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, и заинтересован в борьбе за мир, стабильность и развитие региона и мира.

Однако, одновременно с поиском правовых механизмов решения вопроса Вьетнам продолжает модернизировать вооруженные силы и наращивать оборонный потенциал.

Сильная армия не помешает

В 2013 и начале 2014 силы Народного военно-морского флота Вьетнама значительно увеличились, в частности, в 2013 году военно-морской флот Вьетнама организовал церемонию обнародования постановления о создании Управления подводных сил при штабе ВМФ Вьетнама, направленного на помощь штаба в руководстве, управлении, организации обучения, поддержании боеспособности подводных сил ВМФ.

Впервые у Народного военно-морского флота Вьетнама появились современные подводные лодки, в том числе 6 подводных лодок класса Кило проекта 636 – самые современные по состоянию на сейчас подводные лодки в мире, производимые в России.

ВМФ Вьетнама также укрепляет свою мощность из-за увеличения сил морской авиации. 954 военно-морской авиаполк авиации войск противовоздушной обороны (ПВО) передали в ведение ВМФ. Во Вьетнаме был создан 930 вертолетный полк при 372 дивизии (ПВО).

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Военно-воздушные силы Вьетнама также получили военно-транспортные самолеты CASA-212-400 под номерами 8981, 8982 и 8983. Самолеты CASA-212 — это современные самолеты четвертого поколения, производимые компанией Airbus и способные вести военные действия в условиях вьетнамским.

Вьетнам также приобрел в Беларуси 20 радиолокационных станций метрового диапазона "Восток-Е" для усиления эффективности защиты воздушных и морских границ. Кроме PJ1C "Восток-Е", Вьетнам также владеет несколькими системами перехвата самолетов-невидимок и станциями радиотехнической разведки "Кольчуга" украинского производства.

Три мирных принципа

Таким образом, вьетнамская позиция по проблематике ПКМ сводится к приверженности сохранению мира и стабильности, неукоснительному соблюдению Декларации о поведении сторон в ПКМ 2002 года, решению разногласий и проблем мирным путем на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Китайские территориальные претензии на 80% акватории ПКМ вызывают стойкое неприятие в СРВ. В то же время, Вьетнам готов вести переговоры по сглаживанию территориальных противоречий в рамках подписанного в 2011 году Соглашения о базовых принципах урегулирования проблем на море между СРВ и КНР. Эти принципы включают:

совместный поиск путей разрешения споров на основе действующих норм международного права;

соблюдение прежних двусторонних договоренностей на высшем уровне и Декларации и поведении сторон в ПКМ;

формат переговоров по урегулированию споров: двусторонний по Парасельским островам (Вьетнам + Китай), "5+1+1" (пять стран АСЕАН + Китай + Тайвань) для архипелага Спратли, многосторонний для обсуждения вопросов обеспечения мира и стабильности.

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