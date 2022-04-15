На Южнобужском направлении враг пытается фортифицировать позиции: также свозится вооружение

Российские военные на Южнобужском направлении пытаются укрепить свои позиции. Они начали проводить фортификацию и проводят другую подготовку.

В частности, туда начали привозить разные запасы. Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 6 утра 15 апреля.

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Начали свозить даже технику

По данным нашей разведки там производят фортификационное оборудование позиций. Что привозят стоящим там российским военным.

запасы вооружения;

боеприпасы;

военную технику;

горюче-смазочные материалы.

В то же время враги опасаются нападения украинских военных. Поэтому они начали вести активную разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

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