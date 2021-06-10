В Южной Корее дом обвалился на автобус: погибли 9 человек

В Южной Корее 5-этажный дом упал на остановку общественного транспорта. Там стоял автобус с пассажирами.
Трагедия случилась в городе Кванджу. Он расположен на юго-западе от Сеула.
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Почему дом рухнул
- Дело в том, что дом сносили. Однако в тот момент неподалеку оказался автобус, в котором находились 17 человек.
- Очевидцы сообщили, что автобус был закопан в мусор и объят огромным облаком пыли.
- Окончательные причины аварии устанавливают. Полиция начала расследование.
Что известно о жертвах
По информации Национального пожарного агентства, в результате погибли 9 пассажиров, а 8 – серьезно пострадали.
Подрядчик, выполнявший работы по сносу дома, извинился перед семьями жертв. Он пообещал, что компания сделает все, чтобы родные и близкие погибших быстрее оправились.Обратите внимание! В начале мая в Мехико упал мост вместе с поездом метро. Погибли по меньшей мере 23 человека, около 80 – получили ранения. Среди жертв были дети.