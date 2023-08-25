В Сеуле загадочно умерла 15-летняя модель из Украины: мама девушки уже год выясняет правду

В Южной Корее в сентябре 2022 года при загадочных обстоятельствах погибла 15-летняя модель Анастасия. В последнем разговоре с мамой Еленой девушка была веселой и хвасталась успехами. Ничто не предвещало беды. А уже на следующий день маме сообщили: "Стаси больше нет".

Уже год мама Анастасии пытается выяснить все детали трагедии и узнать, что же произошло с ее дочерью. В то же время полиция Сеула уже закрыла дело. Добиться никакой информации от Южной Кореи невозможно, рассказала Елена 24 Каналу.

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Корейские следователи просто игнорируют женщину. Елена рассказала, что даже на этапе переписки они не отвечали на поставленные вопросы. Чтобы добиться справедливости, она решила рассказать СМИ о своей боли и поделиться историей Анастасии.

Цель Елены – достучаться до корейской стороны. Чтобы правоохранители Сеула наконец-то начали сотрудничать с украинскими коллегами и мамой Анастасии – официальной потерпевшей. Также очень важно, чтобы корейская полиция предоставила украинским правоохранителям доступ ко всем материалам. В частности, речь идет об аудио и видео.

Также Елена требует гистологический биоматериал. Мама хочет провести еще одну судмедэкспертизу и получить объективную информацию от украинских правоохранителей, выполнила ли Южная Корея все необходимые действия, после которых можно закрывать дело.

Восстановление справедливости не заглушит боли от потери дочери, однако позволит получить ответы на вопрос, что стало причиной трагедии.

Девушка работала за границей с 14 лет

Анастасия из Кривого Рога начала работу моделью в раннем возрасте. Уже в 14 лет она подписала контракт и улетела работать в Турцию. Однако очень скоро она вернулась, чтобы улучшить свой уровень английского языка.

Зимой 2022 года Анастасия собиралась ехать работать в Грецию по новому контракту. Однако 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, поэтому девушка не смогла вовремя прибыть к месту работы. Руководитель модельного агентства – Анастасия Солдатова – тогда предложила родителям девушек из модельного агентства выезжать за границу в целях безопасности. В первые дни полномасштабного вторжения у всех была паника и абсолютное непонимание, что будет дальше.

Мама Елена волновалась за безопасность дочери, поэтому в марте вместе с Анастасией уехала в Польшу. Уже оттуда юная модель уехала по контракту на работу в Грецию. Оттуда Анастасия отправилась в Турцию.

В Кривой Рог Елена вернулась еще в апреле 2022 года. В августе она встретила вернувшуюся из контракта в Турции дочь. В родном городе девушка должна была пробыть всего две недели. Она готовилась ехать по контракту в Южную Корею.

Модель из Кривого Рога, которая умерла в Сеуле / Фото с инстаграма stasy_.shi

Модель прожила в Корее 6 дней

Мама очень волновалась, как дочь перенесет длинный перелет (почти 13 часов), как отреагирует на смену часовых поясов и совершенно новый менталитет. Уже 4 августа 2022 года она прибыла в Сеул. Елена рассказала, что девушка с детства была самостоятельной (занималась танцами и ездила выступать по Украине, а также – в Болгарию), поэтому могла спокойно позаботиться о себе: самостоятельно готовила еду, стирала, убирала и делала все необходимые вещи. Конечно, мама постоянно была на связи с девушкой.

Как только Анастасия прилетела в Южную Корею, то прошла тест на коронавирус. После этого ее встретило такси, которое заказало агентство, и отвезло в апартаменты, где модель должна была жить в течение контракта. Мама была на связи с дочерью 24 на 7. 10 сентября – накануне своей смерти – Анастасия трижды созванивалась с мамой: утром, в обед и вечером. Кроме того, мама и дочь постоянно переписывались. Не было такого, чтобы Анастасия исчезала на сутки, а мама не знала, чем она занималась.

Кроме того, девушка в сообщениях всегда сообщала о кастингах и других подробностях своего графика.

Фактически она пробыла в Корее шесть дней. Анастасия прилетела, ее поселили в одни апартаменты, затем переселили в другие. Там были две комнаты – в одной жили две модели из России, в другой – Анастасия с девушкой из Бразилии,

– рассказала мама девушки.

Через 4 дня в Южной Корее начались праздники. Поскольку все было закрыто, Анастасия почти все время проводила в апартаментах. Лишь иногда она выходила в магазин.

Последний раз Анастасия выходила на связь 10 сентября в 21:45 по местному времени. Тогда Елена посоветовала дочери раньше лечь спать, потому что из-за резкой смены часовых поясов Анастасия перепутала день и ночь. Во время последнего разговора юная модель была радостной – рассказывала об успехах в изучении английского языка, о выполненных школьных задачах и просто, что произошло в течение дня. Ничто не предвещало беды.

Анастасия перестала выходить на связь, а потом маме сообщили страшное известие

Елена договорилась с дочерью, что на следующее утро, как только Анастасия проснется, сразу позвонит маме. Елена ждала, пока дочь проснется. Около 08:00 (в Сеуле – 14:00) мама начала беспокоиться, поскольку девушка так и не вышла на связь. Тогда Елена написала сообщение: "Доченька, просыпайся, Настя, ты где?".

У нее была привычка ставить телефон на беззвучный режим, но потом увидела, что мои смс до нее доходят, но ответа не последовало. Тогда я начала звонить ей во всех мессенджерах, писать, но снова никто не отвечал. Так продолжалось, пока мне не позвонила агент Насти и я услышала ее слова: "Стаси больше нет". Земля ушла из-под ног,

– вспомнила Елена страшный день.

В тот же день мама девушки отправилась в Варшаву. Из Австрии туда же прибыла и Анастасия Солдатова. Они оформили визу и вылетели в Сеул.

Женщины прибыли в полицию, где прошли трехчасовой допрос. Полиция не давала ответа на вопросы. Тогда Елена находилась в шоке. В то же время позже, проанализировав все услышанное и увиденное, она насторожилась.

Без ответа женщина вместе с прахом дочери вернулась в Украину. Почему остановилось сердце 15-летней модели – неизвестно. В воспоминаниях мамы она навсегда останется юной, прекрасной, лучшей в мире.

В Корее закрыли дело

Весной 2023 года полиция Южной Кореи закрыла дело о смерти юной модели. Кроме того, корейская полиция не дает материалов расследования, чтобы можно было воспроизвести хронологию последних часов жизни Анастасии.

"24 июля мне передали последние документы на корейском языке. Я не понимала, что это за документы и что с ними делать. Я четыре дня подряд писала следователю, который вел это дело в Корее, чтобы понять, что мне делать. В последнем сообщении я уже задала ему такой вопрос: "Почему вы меня игнорируете? Вы хотите потянуть время, чтобы не раскрывать мне материалы следствия?" Но на мое сообщение он не ответил. Так все и затихло", – с горем сообщает Елена.

Расследование началось в Украине – 4 апреля 2023 года прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по статье 115 часть 1 "Умышленное убийство".

Однако полиция Сеула и дальше не передает документы о следствии, которое шло в Южной Корее. Также там игнорируют любые вопросы. Елена пишет запросы в МИД Украины, это передают в посольство, те уже идут к корейским представителям полиции и просят предоставить документы. В то же время корейская сторона заявила, что любые материалы или документы предоставят исключительно пострадавшей стороне или уполномоченному лицу. Хотя мама Анастасии и есть уполномоченное лицо.

Руководитель модельного агентства заявила, что полиция Южной Кореи сообщила – Анастасия умерла якобы от остановки сердца во сне.

"Сердце остановилось во сне. Никаких следов насилия не найдено. Версии убийства / насилия исключены. Версия суицида исключена. Экспертиза на химические вещества в организме проведена. Ждали реально долго, но результаты готовы: химических веществ в организме не обнаружено. Заключение от экспертов – смерть. Остановка сердца во время сна", – сообщила модельный агент Анастасии.

Однако Елена считает, что это – неправда. Во-первых, Анастасия Солдатова как третье лицо не имеет права доступа к документам. Откуда у нее информация – неизвестно. Во время пребывания в Сеуле начальник полиции предположил, что причиной трагедии могла стать естественная смерть. Однако это не было утверждение. Между тем, Анастасия Солдатова подала это как факт.

Кроме того, настораживает и "остановка сердца во сне" как причина смерти. Когда человек погибает, у него останавливается сердце. В то же время должна быть причина. У Анастасии не было никаких проблем со здоровьем. В частности, это подтверждает судмедэкспертиза.

В Южной Корее пустили слух между модельными агентствами, что Анастасия умерла от остановки сердца во сне. В то же время никакого официального основания для такого вывода нет. Елена считает: если бы все было столь очевидно и полиция провела расследование, корейские правоохранители передали бы материалы украинским коллегам.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования Елене.