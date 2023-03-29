Об этом в эфире 24 Канала сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она объяснила, что дало такие результаты.

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"Это наша методическая работа по зачистке полосы, которую мы проводим уже в течение длительного времени, дает свои результаты. В том числе и то, что мы уничтожили определенную часть логистики вражеской группировки. Держим под существенным огненным контролем транспортные пути, которыми они могли бы гипотетически обновлять эту логистику, но сейчас не могут", – сообщила Гуменюк.

За прошедшие сутки на указанном направлении было зафиксировано 30 обстрелов. Ранее говорилось о 70 – 100 в сутки. Также подтверждено сбитие БПЛА типа "Орлан – 10", пытавшегося собирать данные.

"Есть подтверждение уничтожения нескольких единиц автобронетехники, которой пытались перемещать артустановки. Вот такая даже небольшая работа дает существенные результаты", – подчеркнула спикер.

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Враг использует управляемые авиабомбы

28 марта вечером Бериславский район атаковали два истребителя Су-35, которые сбросили бомбы, сообщила Гуменюк. Потерь среди населения, к счастью, нет.

"Подчеркну для жителей, это очень мощный снаряд с большим взрывным действием. Поэтому во время воздушной тревоги обязательно переходите в укрытие", – сказала она.

Работа российских ДРГ

Помимо воздушного террора враг не прекращает разведывательные работы. Так, с помощью лодок, отобранных у местных жителей, одна группа пыталась разведать обстановку, прокомментировала события прошедших суток Наталья Гуменюк.

Эта работа оказалась неудачной – лодка вместе со всем экипажем пошла ко дну, – сообщила она о результатах.

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