Про це в ефірі 24 Каналу відзначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона пояснила, що дало такі результати.

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"Це наша методична робота по зачищенню смуги, яку ми проводимо вже протягом довгого часу, дає свої результати. Зокрема і те, що ми знищили певну частину логістики ворожого угрупування. Тримаємо під суттєвим вогневим контролем транспортні шляхи, якими б вони могли гіпотетично оновлювати цю логістику, але зараз не можуть", – повідомила Гуменюк.

Так, за минулу добу на вказаному напрямку було зафіксовано 30 обстрілів. Раніше мовилося про 70 – 100 за добу. Також підтверджено збиття БпЛА типу "Орлан-10", який намагався збирати дані.

"Є підтвердження знищення кількох одиниць автобронетехніки, якою намагалися переміщати артустановки. Ось така навіть невеличка робота дає суттєві результати", – наголосила спікерка.

Наталія Гуменюк про оперативну обстановку на Південному напрямку: дивитись відео

Ворог використовує керовані авіабомби

28 березня надвечір Бериславський район атакували два винищувачі Су-35, які скинули бомби, повідомила Гуменюк. Втрат серед населення, на щастя, немає.

"Зауважу для мешканців, це дуже потужний снаряд з великою вибуховою дією. Тому під час повітряної тривоги обов’язково переходити в укриття", – наголосила вона.

Робота російських ДРГ

Крім повітряного терору, ворог не припиняє розвідувальні роботи. Так, за допомогою човнів, відібраних у місцевих мешканців, одна група намагалася розвідати обстановку, прокоментувала події минулої доби Наталія Гуменюк.

Ця робота виявилася невдалою – човен разом з усім екіпажем пішов на дно,

– повідомила вона про результати.

Ситуація на фронті: останнє