В Южном Судане разбился самолет, среди погибших – россияне
2 ноября 2021 , 15:20Читати новину українською
Источник:AP news
В Джубе, что в Южном Судане, 2 ноября произошла авиакатастрофа. В городе разбился грузовой самолет Ан-26, погибли 5 человек.
Все жертвы катастрофы – члены экипажа. Среди погибших – двое граждан России.
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Самолет разбился вскоре после взлета
Самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. По информации представителя аэропорта Южного Судана, трагедия произошла вскоре после взлета.
Воздушное судно перевозило топливо
Воздушное судно направлялось из международного аэропорта Джуба в округ Мабанна севере страны. Грузом Ан-26 было горючее. Пока непонятно, что именно стало причиной трагедии.
Самолет разбился в столице Южного Судана / Фото AP
Смотрите на карте, где расположена Джуба:
Коротко о последних авиакатастрофах:
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- В Татарстане 10 октября разбился самолет L-410, погибли 16 человек – парашютисты и 2 пилота.
- В США из-за столкновения с птицей загорелся самолет, к счастью, всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать.
- В России 22 сентября исчез с радаров диспетчеров самолет Ан-26. Обломки воздушного судна нашли в Хабаровском крае. Экипаж не спасся.