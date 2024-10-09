Верховная Рада переименовала два украинских города: как они будут называться

Верховная Рада проголосовала за переименование двух украинских городов в Николаевской и Одесской области. Нардепы поддержали законопроекты 11236 и 12092.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что депутаты поддержали переименование двух городов, однако по остальным 6 – решение не приняли.

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Какие города в Украине переименовали

Верховная Рада поддержала:

законопроект 11236 – о переименовании города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Південноукраїнськ. "За" проголосовали 275 депутатов;

законопроект 12092 – о переименовании города Южный Одесского района Одесской области в Південне. Решение поддержали 279 нардепов.

В то же время Рада провалила голосование за переименование еще 6 городов:

Первомайска Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь;

Первомайска Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район;

Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области на город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области на Реднопольский район;

Павлограда Павлоградского района Днепропетровской области на город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области на Матвеевский район;

Южноукраинска Вознесенского района Николаевской области на город Гард;

Южного Одесского района Одесской области на город Порт-Анненталь.

Кстати, 29 сентября Верховная Рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов Украины. В частности, город Червоноград Львовской области теперь называется Шептицкий.