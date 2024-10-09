Верховная Рада переименовала два украинских города: как они будут называться

9 октября 2024, 12:03
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Автор: Диана Квасневская

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Ярослав Железняк

Верховная Рада проголосовала за переименование двух украинских городов в Николаевской и Одесской области. Нардепы поддержали законопроекты 11236 и 12092.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что депутаты поддержали переименование двух городов, однако по остальным 6 – решение не приняли.

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Какие города в Украине переименовали

Верховная Рада поддержала:

  • законопроект 11236 – о переименовании города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Південноукраїнськ. "За" проголосовали 275 депутатов;
  • законопроект 12092 – о переименовании города Южный Одесского района Одесской области в Південне. Решение поддержали 279 нардепов.

В то же время Рада провалила голосование за переименование еще 6 городов:

  • Первомайска Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь;
  • Первомайска Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район;
  • Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области на город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области на Реднопольский район;
  • Павлограда Павлоградского района Днепропетровской области на город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области на Матвеевский район;
  • Южноукраинска Вознесенского района Николаевской области на город Гард;
  • Южного Одесского района Одесской области на город Порт-Анненталь.

Кстати, 29 сентября Верховная Рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов Украины. В частности, город Червоноград Львовской области теперь называется Шептицкий.