На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока

На Южноукраинской атомной электростанции не работают два энергоблока. Поэтому в Умани критическая ситуация со светом.

Из-за российских ракетных обстрелов 23 ноября Южноукраинскую АЭС отключили. Сейчас два энергоблока не работают. Поэтому в Умани Черкасской области проблемы со светом, сообщила мэр Ирина Плетнева.

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В Умани критическая ситуация со снабжением электроэнергией

Плетнева подчеркнула, что Южноукраинская АЭС поставляла электроэнергию в Умань. Поэтому в городе критическая ситуация со светом.

Мэр Умани также отметила, что пока никакие графики в городе не действуют, а критическая инфраструктура заживлена лишь частично. Однако энергетики работают 24 на 7, чтобы улучшить ситуацию.

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"Пункти Незламності" в Умани

По словам городского головы, в настоящее время в Умани работают 18 "Пунктів Незламності". Местные жители могут обратиться по адресам:

Кызыла, 2;

Кызыла, 8;

Независимости, 11;

Независимости, 5;

Небесной Сотни, 13;

Садовая, 9;

Садовая, 7;

Республиканская, 1;

Мичурина, 7;

Котляревского, 23а;

Независимости, 69/20;

Центральная, 9, (село Полянецкое);

Николая Хвылевого, 17;

Интернациональная, 77;

Киевская, 21;

Короленко, 24;

Набережная, 6;

Европейская, 76;

Гонты, 3.

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