Журналист Такаши Хирано объяснил, почему Япония никогда не начнет войну с Россией за Курилы
- Япония придерживается принципа самообороны и не планирует начинать войну за Южные Курилы, которые контролирует Россия.
- Бывший дипломат Такаши Хирано объясняет, что вопрос Курильских островов до сих пор чувствительный, в частности из-за гуманитарных аспектов, такие как желание бывших жителей посетить могилы своих родственников.
- Японское правительство понимает риски, что гуманитарные инициативы могут быть использованы Россией в пропагандистских целях, и до сих пор придерживается позиции мирного решения территориальных претензий.
Япония придерживается принципа "защищайся, но не нападай". Именно поэтому страна никогда не начнет войну за Южные Курилы, которые сейчас контролирует Россия.
Об этом рассказал бывший японский дипломат и журналист Такаши Хирано в интервью 24 Каналу.
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Почему Япония не начнет войну за Северные территории
Такаши Хирано отметил, что на самом деле после начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос Северных территорий (Южные Курилы – принятое название в России – 24 Канал) не стал более острым. По словам журналиста, тема северных территорий осталась на заднем плане.
Причина в том, что Япония помогает Украине не из-за каких-то прагматических территориальных интересов, а из принципиальных соображений. Речь идет о базовом международном порядке: силой нельзя менять статус-кво. Нельзя прибегать к военной агрессии, даже если речь идет о территориях, которые, как в случае Японии, считаются оккупированными,
– сказал Хирано.
Он также отметил, что Япония никогда не начнет войну за эти острова, ведь страна действует исключительно в рамках самообороны, но не наоборот. Как пояснил журналист, это фундаментальный принцип, на котором держится нынешний миропорядок, и Япония твердо его придерживается.
"Именно поэтому мы не можем позволить, чтобы кто-то безнаказанно нарушал этот принцип, потому что тогда другие страны, в частности в Восточной Азии, тоже могут решить, что им все позволено. В этом смысле помощь Украине – это и о безопасности самого региона", – объяснил Такаши Хирано.
Журналист отметил, что поэтому Япония не рассматривает никакого военного сценария возвращения Северных территорий. Это запрещено и принципиально неприемлемо в рамках логики, которую сама же Япония отстаивает в случае Украины.
Официальная позиция заключается в том, что вопрос может быть решен только мирным переговорным путем. Да, многие скептически относятся к этой идее – мол, как можно вернуть территорию через переговоры с агрессором? Но это не значит, что Токио изменит подход. Он остается неизменным,
– отметил Хирано.
Почему вопрос Курильских островов до сих пор остается чувствительным
Такаши Хирано объяснил, что тема Северных территорий до сих пор остается чувствительной – не столько как предмет политического торга, сколько в гуманитарном смысле.
В частности, бывшие жители этих островов, которые были депортированы после советской оккупации, еще живы. Но большинство из них – уже в возрасте более 80 лет, и с каждым годом их становится меньше. Осталось, возможно, не более десяти лет, когда это сообщество еще сможет заявлять о своих правах.
"Эти люди стремятся хотя бы в последний раз посетить могилы своих родственников, которые остались на островах. Ранее между Японией и Россией существовал специальный механизм, позволяющий бывшим жителям посещать кладбища без прохождения стандартных российских пограничных процедур – в гуманитарном режиме. Но после начала полномасштабной войны Россия отменила этот режим", – объяснил журналист.
Японский экс-дипломат отметил, что правительство Фумио Кишиды решило не добиваться восстановления этого режима – понимая, что в условиях российской агрессии такой "гуманитарный жест" может быть использован Кремлем в пропагандистских целях.
Зато нынешний премьер Ишиба говорит, что стоит искать возможность восстановления этого диалога – из гуманитарных соображений, чтобы удовлетворить стремление бывших жителей.
И вот здесь возникает риск: Россия может использовать даже такое искреннее намерение в собственных интересах – чтобы подать это как "восстановление контактов", "диалог", "потепление отношений". И это нужно четко осознавать,
– отметил Хирано.
Он также пояснил, что в этой ситуации свою роль может сыграть и пророссийский политик Мунео Сузуки, который сейчас имеет доступ к премьер-министру. Он вполне способен подать идею как положительную, убеждая: "в России тоже есть хорошие люди", "это не о политике, а о человечности" – и склонить правительство к уступкам.
"Я считаю это ошибочным и очень опасным путем. Потому что даже чисто гуманитарные инициативы, если они проходят без надлежащего контекста, могут быть использованы как инструмент российского влияния", – резюмировал журналист.