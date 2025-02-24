В Киеве могут частично снять ограничения на движение по Южному мосту, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предоставил обновленные данные по движению по некоторым мостам столицы. В частности, речь идет о Южном мосту.

После консультаций с военными там появилась возможность частично снять ограничения на движение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

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Разрешить движение по мосту могут только с левого на правый берег

Кличко напомнил, что в декабре 2024 мэрия Киева обращалась к военным по восстановлению движения по Южному мосту. Тогда согласия на это не получили.

По состоянию на 24 февраля такая возможность все же появилась.

На теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно – разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности,

– написал городской голова Киева.

Он добавил, чтобы восстановить движение по мосту еще нужны дополнительные решения военных. Консультации продолжаются.

Затем нужно ждать решения Совета обороны города.