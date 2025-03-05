К 2030 году Россия хочет мобилизовать еще 3 миллиона человек и пополнить вооружение, – Макрон

Россия продолжает перевооружаться, 40% бюджета страны идет на оборону. Так к 2030 году страна-агрессор хочет мобилизовать дополнительно еще три миллиона солдат и произвести большее количество танков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Россия может угрожать всей Европе

По словам французского президента, в последующие годы Кремль планирует привлечь в армию больше солдат и добавить 4 000 танков. Такая масштабная военная подготовка России опасна и для стран Европы, еще и на фоне того, что россияне уже вмешиваются во внутреннюю политику западных стран.

Угроза России распространяется на всю Европу. Это не просто российско-украинский конфликт, это международный конфликт. Эта агрессивность кажется далекой, но очень близко. Россия уже вмешивается в наши выборы и отравляет своих оппозиционеров. Они везде распространяют пропаганду,

– отметил Макрон.

Эмманюэль Макрон также сообщил, что на территории Европы будут увеличивать финансирование для производства танков и вертолетов. Франция планирует на следующей неделе собрать начальников штабов всех стран, которые готовы "гарантировать будущий мир в Украине".

Франция подтвердила, что хочет отправить своих военных для миротворческой миссии в Украину. Также, по словам Макрона, скоро начнется дискуссия по поводу готовности Франции использовать свое ядерное оружие для защиты стран ЕС.