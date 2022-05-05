К "Азовстали" следует гуманитарный конвой ООН и Красного креста, — заместитель генсека ООН

Международные организации помогают вывести гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там они прячутся от российских оккупантов, которые беспощадно атакуют территорию.

5 мая в Мариуполь отправилась очередная колонна автобусов, чтобы вывести из "Азовстали" гражданских. Эта колонна была направлена представителями международных организаций – ООН и Международным комитетом Красного креста. Информацию подтвердил заместитель генерального секретаря ООН и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс на конференции доноров для Украины в Варшаве.

Достойно внимания Портал в ад и 90% разрушенных жизней: волонтер рассказала об эвакуации людей из Мариуполя

В ООН надеются, что колонна прибудет в место назначения уже в пятницу, 6 мая. И после этого заберет из "этого ада" гражданских и доставит их в безопасное место. Куда именно – в ООН не уточняют. Но указывают, что есть сложность в проведении этой операции.

Эвакуация гражданских из "Азовстали": главное

Провести эвакуацию мирного населения из "Азовстали" удалось только после вмешательства ООН и Международного комитета Красного креста. Лишь под их натиском оккупанты согласились выпустить гражданских с окруженной территории, находившейся под постоянной атакой, в том числе и с использованием тяжелых авиабомб. Тогда удалось спасти женщин, детей и пожилых людей.

Первая эвакуация состоялась 1 мая. Тогда с территории завода, который беспощадно атакуют враги, удалось вывести около сотни гражданских людей. При этом тогда тоже информацию об этой эвакуации держали в секрете почти до конца. И сообщили о ней только тогда, когда людей удалось вывести.

Во время следующей эвакуации спасли еще 340 человек из "Азовстали".

Важно Защитники Мариуполя показали уникальные кадры эвакуации из "Азовстали"

Но есть проблемы в том, что оккупанты могут и не пропустить автобусы на подконтрольную Украине территорию. Например, из 14 автобусов в Запорожье досталось всего три. Остальные оккупанты задержали в "фильтрационных лагерях".

В то же время, российские войска продолжают штурм "Азовстали". Им даже удалось прорваться на территорию завода, где продолжаются тяжелые кровопролитные бои.

В это же время под завалами и укрытиями на территории завода и дальше находятся несколько сотен мирных жителей города.

Смотрите видео о Мариуполе и его защитниках, и то, что из города сделали русские захватчики