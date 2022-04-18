К боевым действиям на территории Украины российские оккупанты привлекли 87 БТГ
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Россия привлекла 87 батальонных тактических групп для выполнения боевых задач на территории Украины. Ожидается, что оккупанты продолжат ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонщины.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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"Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника", – сообщили в Генштабе.
Стоит заметить, что российские военные завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Враг также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
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