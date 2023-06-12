Хроники российской оппозиции

На украинской земле идет решающая битва, которая определит весь ход мировой истории XXI века. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Брюссель. Европарламент. 5 июня.

Кирилл Рогов: "Полное военное поражение путинского режима в Украине опасно, поскольку создаст в России нестабильность. Поэтому лучше частичное поражение для ослабления режима, чтобы он трансформировался".

Лев Пономарев: "Необходимо создать информационную машину, которая бы достучалась до россиян. Например, с помощью сериалов от Netflix, который рассказывал бы им о демократии. Это единственный путь, по которому мы можем идти".

К теме Шестидневная рабочая неделя и другие последствия мобилизации в России

Обращение российской оппозиции

(альтернативная история)

Граждане России! Земляки!

На украинской земле идет решающая битва, которая определит весь ход мировой истории XXI века. Украинский народ, из которого течет кровь, героически защищает свободный мир от угрозы покорения силами абсолютного Zла. Путинский фашизм порабощал народы России и в индустриальных масштабах превращает россиян, чеченцев, бурят в "пушечное мясо" для реализации своих имперских амбиций.

Тысячи патриотов России брошены в тюрьмы, убиты, миллионы изгнаны из страны. Единственная опция сопротивления фашистам, которая осталась у демократической оппозиции – вооруженная борьба. Наиболее эффективную форму такой борьбы избрали для себя Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" сражающиеся на земле Украины, как и ее военные союзники.

Бойцы РДК и легиона идут на возможную гибель не только за свободу Украины и свободу России, но и за будущее России. Судьба нашей с вами страны в решающей степени определяется тем, как Россию будут воспринимать наши соседи и этносы, населяющие Россию после окончания мировой войны:

как одно из победивших государств демократической коалиции (Украина, Великобритания, США, Польша...);

или как проигравший войну фашистский режим с десятками бандитских ЧВК, созданных для нового черного передела, и послушным "пиплом".

(Похожий выбор стоял перед Францией во время Второй мировой войны. Честь Франции и ее будущее спасли тогда французские патриоты, во главе с Де Голлем, боровшиеся за пределами Франции и против правившего во Франции режима).

Десятки тысяч мобилизованных россиян, брошенных против их воли путинскими клептократами в ад развязанной ими тупой преступной войны, могут кардинально изменить свою судьбу и судьбу своей родины, став в это критическое время на сторону добра и на правильную сторону истории.