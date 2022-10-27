Как в Харькове и Николаеве: Подоляк рассказал, к чему россияне готовятся в Херсоне

Россияне готовятся к уличным боям в Херсоне, хотя Вооруженные Силы Украины пока даже вплотную не подошли к городу. Кроме того, россияне могут прибегнуть и к более кровавой тактике перед бегством из областного центра.

Российские войска могут из артиллерии обстрелять Херсон, чтобы нанести ему как можно больший инфраструктурный ущерб. Об этом в стриме 24 канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Украина терпит болезненные потери

Советник главы ОПУ отмечает, что к чему бы Россия ни готовилась в Херсоне – это в любом случае будет сложно. Мол, на поле боя и так каждый день погибают украинские военные.

Не хотелось бы этого всего, очень бы не хотелось, потому что один украинец – это личность, и он стоит 20, 30, 50 или даже 100 вот этих ноунеймов, которые приходят из России. И все же он может погибнуть, а это – добавленная стоимость человечества,

– подчеркивает Михаил Подоляк.

По его словам, каждый украинец – это прогрессия человечества, а россиянин – его регрессия. Поэтому Украина за счет своей прогрессии делает полезное для человечества дело – уничтожает регрессивную часть цивилизации.

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К чему россияне готовятся в Херсоне

Советник Андрея Ермака подтверждает, что россияне действительно готовятся к стрелковым боям в Херсоне. Впрочем, он уверен: им это точно не поможет.

Более того, они там устанавливают ствольную артиллерию на левом берегу. Они будут не только вести городские бои, они попытаются все же уничтожить определенную часть помещений, гражданской инфраструктуры и т.д.

– заявил Михаил Подоляк.

Он вспомнил, что по той же схеме россияне действовали, когда поняли, что не смогут взять Харьков. Тогда они подъезжали вплотную к городу и из танков прямой наводкой обстреливали Северную Салтовку.

"То же они, кстати, делали в Николаеве, когда они "Грады" подвели за 2 километра до городской линии и начинали просто поквартально бить по территории Николаева. Это же россияне", – рассказал советник главы ОПУ.

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