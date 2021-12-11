Как к двойному гражданству относятся украинцы: опрос

Большинство украинцев пока не поддерживают идею с двойным гражданством. 50% людей в опросе ответили, что выступают против такой инициативы.

В то же время, хотят введения двойного гражданства 47% опрошенных людей. Отношение украинцев к такой идее разделилось почти поровну, а 3% затруднились ответить на вопрос.

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Мнения почти не меняются

Эксперты обращают внимание на то, что украинцы не меняют мнение относительно инициативы двойного гражданства. Ведь предыдущие опросы показывали похожие результаты.

Результат настоящего опроса мало отличается от проведенных ранее. Тогда голоса украинцев тоже фактически разделились поровну. В частности, по данным опроса КМИС, который проводили с 22 октября по 12 ноября 2021 года, 48% людей были против введения двойного или множественного гражданства в Украине. 62% соответственно были за.

Группа "Рейтинг" проводила исследование 6 – 8 декабря 2021 года.

Введение двойного гражданства: что известно

2 декабря президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение нардепов законопроект о двойном гражданстве. Этот документ глава государства определил как неотложный.

Закон предусматривает разрешение для украинцев официально иметь гражданства или подданства других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаюсь исключительно гражданами нашей страны.

По закону для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабинет Министров внес страну, откуда приехало лицо, в перечень государств миграционного риска.

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Участие в опросе приняли 2500 украинцев в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,0.