СБУ взялась за блоггеров, которые показывали работу ПВО: среди них – певица Воронова
Источник:УП
31 мая в сети появилась информация, что сотрудники СБУ пришли к одиозной киевской певице и блоггерши Инне Вороновой. Предварительно ей вручили подозрение.
Напомним, что ранее Воронова выложила на своей странице в инстаграмме видео работы ПВО. В соцсетях после этого на певицу обрушилась волна хейта, а СБУ провели с ней воспитательные беседы.
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Вороновой вручили подозрение
Собеседник издания, работающий в правоохранительных органах, рассказал, что СБУ объявляет подозрение нескольким блоггерам, обнародовавшим видео работы украинской ПВО во время обстрелов Киева 16 мая. Среди них – Инна Воронова.
По информации УП, подозрение подготовили по статье "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения".
Блоггерам, снимавшим работу ПВО, вручили подозрения / Фото из соцсетей
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.Обратите внимание! СБУ в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.
Что известно об Инне Вороновой
- Инна Воронова – жена скандального Юрия Чернецкого, подозреваемого в сбыте наркотиков на около 5 тысяч долларов. Мужчина находится в СИЗО.
- Раньше, чтобы помочь мужчине, Инна объявляла сбор средств в своем инстаграмме. Она просила подписчиков сбросить ей деньги, чтобы Чернецкий смог выйти под залог. Для этого потребовалось 4 миллиона гривен. Однако деньги так и не собрали.
- Сейчас известно, что супруги разводятся.