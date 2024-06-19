Готовим решения к отопительному сезону: Зеленский записал обращение

Владимир Зеленский 19 июня записал традиционное вечернее обращение. В нем он сообщил, что власти готовят решения, которые помогут украинцам пройти отопительный сезон.

Также в этот день есть два присоединения к коммюнике Саммита мира. Ранее отмечалось, что совместное коммюнике будет открытым и после завершения мероприятия. К нему могут присоединиться все желающие, в том числе те страны, которые не присутствовали на Саммите.

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Присоединение к коммюнике Саммита

Сегодня есть еще два присоединения к коммюнике Саммита мира. Увеличилось представительство Американского континента, в частности Латинской Америки. Уже официально – Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда,

– указал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина воспринимает весь мир как равных – в отличие от России. Наша страна с уважением относится к каждой нации и рассчитывает на каждый голос в сотрудничестве между народами. Именно так построен Устав ООН – чтобы все государства имели значение.

"Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. Это в России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать", – сказал украинский гарант.

Владимир Зеленский отметил, что именно формат Саммита мира, его коммюнике и подготовки ко второму Саммиту должен обеспечить отношение к каждой нации, к каждому государству и к Украине. Страна продолжает работу над тем, чтобы к финальному коммюнике присоединилось как можно больше стран

Решение по энергетике

Владимир Зеленский указал, что вскоре планируется запуск групп по первому пункту из Формулы мира, а именно энергетики. Как пояснил Зеленский, нужно вернуть реальную энергетическую безопасность во всех ее аспектах. В том числе это касается и преодоления отношения России к энергетике как к оружию. Первые шаги запланированы на июль.

В этот день президент провел работу с чиновниками, Офисом и секретарем СНБО по ситуации в энергетике по состоянию на сейчас.

Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений. Я поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовать партнеров,

– указал президент.

Сегодня Зеленский имел разговор в маршалком польского Сейма. Отмечается, что одной из ключевых тем была именно защита украинской энергетики от российского террора. Поднимался вопрос того, чем Польша может нам помочь. Также разговор касался и других дипломатических мероприятий.

Кроме этого Зеленский указал, что подписал два указа о награждении государственными наградами воинов подразделений Нацгвардии и ГПСУ, работников Нацполиции и ГСЧС. Присвоено 445 государственных наград, из которых 175 посмертно.