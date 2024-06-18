В начале июня американские СМИ сообщили о намерении россиян провести военные учения в Карибском море. Среди возможных локаций назывались воды вблизи Венесуэлы или Кубы. Через несколько дней стало известно, что это все же будет именно Куба, а "учиться" будут "российские военные корабли": ракетный фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Наличие последнего, учитывая всю историю российского флота, включая невероятные приключения авианосца "Адмирал Кузнецов", является базовым требованием, которое вообще сделало возможным этот круиз. Российская эскадра прибыла в порт Гаваны 12 июня с буквами V (значит – свастика) на бортах.

Знатоки географии вспомнят, что расстояние от Кубы до Флориды – примерно 100 морских миль. То есть, при большом желании, командир "Адмирала Горшкова" может спокойно пожаловать в гости в резиденцию Дональда Трампа в Мар-а-Лаго и передать тому подарок от его, как утверждает сам Трамп, московского друга Путина.

Знатоки же истории вспомнят события 1962 года, когда конфликт вокруг размещения на Кубе советских ядерных ракет едва не привел к фатальным последствиям для всей планеты. Для чего Россия проводит военные учения возле Кубы, как на это реагирует США и какие последствия будет иметь российский демарш – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Россия проведет военные учения возле Кубы в Карибском море

Для чего Россия привезла "Цирконы" к берегам Кубы

В настоящее время россияне от атомных зарядов отказались, а хвастаются "аналоговнетными" ракетами "Циркон". Это так называемая сверхзвуковая ракета морского базирования (заявленная дальность – 1000 километров при скорости 9500 км/ч). Путин восхвалял ее как минимум с лета 2021 года и уверял, что для "Циркона" нет никаких препятствий. Российская пропаганда уточняла, что подростковое время "Циркона" до "центров принятия решений" – всего 5 минут, а значит, эти ракеты нужно очень бояться.

Правда, попытки россиян обстрелять "Цирконами" Киев завершились фиаско – они были перехвачены и не достигли своих целей.

К теме Что известно о российских ракетах "Циркон", которыми Россия обстреливала Киев

Но это на войне, а на учениях "Цирконы" творят чудеса, правда только по словам российских пропагандистов. За боевые стрельбы этих ракет отвечал, кстати, фрегат "Адмирал Горшков", а также подводная лодка того же класса "Ясень", как и нынешняя кубинская гостья – "Казань".

Подводная лодка "Казань" едва не развалилась на части

Упомянутый "Горшков", кстати, с января 2023 года плавает по морям и океанам, в частности был в Атлантике и Индийском океане. Такое право дает ему наличие нейтральных вод, где каждый должен действовать по своему усмотрению.

Нарушили ли россияне международное и морское право

Нет, обучение россиян на Кубе не является нарушением международного или морского права.

Россияне прибыли по приглашению Гаваны и имеют полное право "что-то там себе делать" в территориальных водах своего союзника, а также в нейтральных водах в Карибском море и Атлантическом океане, пользуясь правом на свободу мореплавания.

Россия так делала и раньше, последний раз – в 2019 году (в 2022 году похожие учения проходили в водах Карибского моря возле Венесуэлы).



Куба на карте

Обратите внимание! Куба и Венесуэла не могут отказать Москве – та крепко держит их на финансовой игле.



В 2014 году Россия списала более 90% кубинского долга, а сейчас финансирует едва живые экономики обеих стран за счет льготных кредитов в обмен на лояльность.

Собственно, поэтому такой спокойной была и официальная реакция Вашингтона:

Мы видели подобные вещи раньше, и мы ожидаем увидеть подобные вещи снова, и я не собираюсь усматривать в этом какие-то конкретные мотивы,

– Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июня.

Мы отслеживали планы россиян в этом отношении. Это не неожиданность. Мы видели, как они это делают – подобные заходы в порты были и раньше, и это, знаете, обычные военно-морские визиты, которые мы видели при разных администрациях,

– заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх не видит в российских кораблях на Кубе угрозы для США.

Но существуют неписаные правила, в соответствии с которыми великие державы не слишком любят, когда чужой военный флот "учится" у них на заднем дворе.

Являются ли военные учения России эскалацией?

Россия неформально называет причиной учений своих кораблей возле Флориды (или Кубы) – ответ на масштабные учения НАТО в Северной Европе, в частности на Балтике (учения Балтопс-2024, стартовавшие 5 июня).

Розлого об учениях Балтопс Серьезный сигнал для России: в странах Балтии начали масштабные военные учения

Однако россияне очевидно забывают, что это лишь реакция на их агрессивные и явно недружественные действия. Сейчас Россия является прямой угрозой, западный мир это понимает, а потому желает подготовиться и предупредить потенциального агрессора, показав, что имеет достаточно ресурсов для отражения атак.

Что же задумала Россия в Карибском море? В случае попытки хоть какой-то эскалации – ее флотилия будет мгновенно уничтожена, а ракеты, время подлета которых к США определено как 5 минут, даже не успеют запустить.

США не ведут себя так агрессивно как Китай в Южно-Китайском море или Россия в Черном и Азовском, и уважают свободу судоходства, но это не значит, что не наблюдают за всеми гостями.

Об этом пишет в статье для The Telegraf британский военный эксперт Топ Шарп. Также он подает некоторые интересные детали того, что предшествовало российским учениям на Кубе.

Если по каким-то причинам эту группу нужно было бы ликвидировать, одна американская или британская атомная подводная лодка могла бы сделать это без посторонней помощи. Но дело в том, что это имеет очень мало общего с боевыми действиями, а все, что касается стратегических сообщений, именно так, как это делают военно-морские силы НАТО по всему миру ежедневно и ежегодно. Частью этой "игры" являются контрмеры. Сказать, что эту группу "отслеживали", когда она пересекала Атлантику, было бы преуменьшением. Как только россияне достигли западной части океана, три американских эсминца, судно береговой охраны США и канадский фрегат вышли поздороваться с ними – и это были лишь те, кого можно было увидеть,

– Том Шарп об учениях россиян на Кубе.

Таковы нынешние реалии баланса сил между Россией и США (напомним, что сейчас самые мощные российские военные корабли либо уничтожены (крейсер "Москва" – тот самый убийца авианосцев, что первым получил указатель для всех "русских военных кораблей"), либо находятся на вечном ремонте (авианосец "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Адмирал Нахимов"), либо ждут утилизации (крейсер "Петр Великий").

Показательно, что наибольшие свои потери в современной истории российский флот понес в Черном море в противостоянии с Украиной, которая фактически не имеет собственного флота, более того, имеет на вооружении только собственные разработки и устаревшие образцы, которые стали ненужными в хозяйстве армии США. То есть Россия потеряла значительную часть своего флота, а США еще даже не начинали.

Как России ответила Америка?

Впрочем, американцы, похоже, решили действовать более изощренно. Накануне учений Госдеп объявил о новой порции санкций против агрессора, под бан попали более 100 компаний из России и других стран, а также Московская биржа, что вызвало легкую (пока что) панику на валютном рынке.

14 июня Украина и США заключили мощное соглашение по безопасности, которое уже сейчас называют историческим. Согласно ему США гарантируют всестороннюю поддержку Украине – и это прямой удар по планам России.

Подробно Что дает Украине соглашение по безопасности с США

Но и это еще не все. 14 июня на Кубу прибыли еще одни гости – американская подводная атомная лодка типа "Лос-Анджелес" Helena и патрульный корабль ВМС Канады Margaret Brooke. И если прибытие последнего в порт Гаваны было плановым, о чем МИД Кубы был уведомлен заранее, то гости из США были незваными (Кубе о визите сообщили практически в последний момент, то есть поставили перед фактом).



Канадский HMCS Margaret Brooke у берегов Кубы / Фото Embassy of Canada to Cuba

Как так могло произойти У США есть собственная военная база на Кубе – Гуантанамо, что где-то в 850 километрах от Гаваны. Поэтому США имеют полное право приплыть на Кубу и "немного понаблюдать", кто и как там учится.



Практического смысла это, конечно, не имеет, потому что для наблюдения и контроля в США есть спутники и еще немало всего, но для баланса и демонстрации силы прибытия мощной подводной лодки, чтобы показать, кто здесь главный, точно не будет лишним.

Лодка Helena – это не новый, но довольно мощный и даже легендарный корабль. Читатели старшего поколения прекрасно помнят этот класс подводных кораблей по комедии Down Periscope, где экипажу старенькой дизельной жестянки "Стингрей" противостоял флагман подводного флота США.



Это была именно атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес", с ракетами "Гарпун" и "Томагавк" на борту.

Напоминание американцам о временах холодной войны

Впрочем, когда американское командование отправляло лодку класса "Лос-Анджелес" на Кубу, очевидно держало в голове другой фильм с этим самым подводным кораблем в одной из главных ролей, а именно – блокбастер 1990-го The Hunt for Red October. Напомним, там рассказывается об экипаже современной советской подводной лодки "Красный Октябрь", капитан которой решил перейти на сторону США, а экипаж USS Dallas (атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес") им в этом ассистировал.

Это может быть просто интересное совпадение, а, может, и намек (на этой войне мы уже видели случаи, когда российские военные переходят на сторону Украины с техникой). Американские инженеры совершенно точно с большим интересом исследовали российские "аналоговнеты", а российские моряки имели бы неплохой шанс стать на правильную сторону истории и закончить весь этот театр абсурда, участниками которого стали. Напомним, что расстояние от Кубы до Флориды – всего 177 километров.

Киноклассика времен конца холодной войны – это еще одно напоминание простым американцам, кто их враг. И что враг этот рядом. Пусть российская эскадра на Кубе в июне 2024 года показательно была не вооружена ядерными ракетами, но тема ядерного шантажа со стороны России звучит постоянно.

Об этом без остановки вопят российские пропагандисты, эту тему регулярно эксплуатирует сам Путин, его последние заявления на экономическом форуме с талибами этому прямое доказательство. Не случайно модератором сессии с Путиным был лоббист ядерного удара по Польше российский "политолог" Караганов. Не зря он несколько раз спрашивал Путина об этом в формате "ну, когда же".

Политические элиты Запада услышали эти заявления и наконец сделали правильные выводы. Не зря, генеральный секретарь НАТО Столтенберг прямо говорит, что НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности и развертывании большего его количества из-за растущей угрозы со стороны России и Китая. Это единственный возможный ответ на путинский ядерный шантаж. Он долго эксплуатировал "пацанские законы ленинградских трущоб", теперь его услышали, к хулиганским поступкам наконец отнеслись серьезно, а потому – "вызвали милицию".