На початку червня американські ЗМІ повідомили про намір росіян провести воєнні навчання у Карибському морі. Серед можливих локацій називались води поблизу Венесуели або Куби. Через кілька днів стало відомо, що це все ж буде саме Куба, а "вчитися" будуть "російські воєнні кораблі": ракетний фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".

Наявність останнього, враховуючи всю історію російського флоту, включно з неймовірними пригодами авіаносця "Адмірал Кузнєцов", є базовою вимогою, що взагалі зробила можливою цей круїз. Російська ескадра прибула до порту Гавани 12 червня з літерами V (значить – свастика) на бортах.

Знавці географії пригадають, що відстань від Куби до Флориди – приблизно 100 морських миль. Тобто, за великого бажання, командир "Адмірала Горшкова" може спокійно завітати в гості до резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго та передати тому подарунок від його, як стверджує сам Трамп, московського друга Путіна.

Знавці ж історії пригадають події 1962 року, коли конфлікт навколо розміщення на Кубі радянських ядерних ракет ледь не призвів до фатальних наслідків для всієї планети. Для чого Росія проводить воєнні навчання біля Куби, як на це реагує США та які наслідки матиме російський демарш – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Для чого Росія привезла "Циркони" до берегів Куби

Нині росіяни від атомних зарядів відмовились, а вихваляються "аналоговнєтними" ракетами "Циркон". Це так звана надзвукова ракета морського базування (заявлена дальність – 1000 кілометрів при швидкості 9500 км/год). Путін вихваляв її як мінімум з літа 2021 року та запевняв, що для "Циркона" немає ніяких перешкод. Російська пропаганда уточнювала, що підлітний час "Циркона" до "центрів ухвалення рішень" – лише 5 хвилин, а значить, ці ракети потрібно дуже боятися.

Щоправда, спроби росіян обстріляти "Цирконами" Київ завершились фіаско – вони були перехоплені й не досягли своїх цілей.

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Але це на війні, а на навчаннях "Циркони" творять дива, щоправда лише за словами російських пропагандистів. За бойові стрільби цих ракет відповідав, до речі, фрегат "Адмірал Горшков", а також підводний човен того самого класу "Ясєнь", як і нинішня кубинська гостя – "Казань".

Підводний човен "Казань" ледь не розвалився на частини

Згаданий "Горшков", до речі, з січня 2023 року плаває по морях і океанах, зокрема був в Атлантиці та Індійському океані. Таке право дає йому наявність нейтральних вод, де кожен має діяти на власний розсуд.

Чи порушили росіяни міжнародне і морське право

Ні, навчання росіян на Кубі не є порушенням міжнародного чи морського права.

Росіяни прибули на запрошення Гавани та мають повне право "щось там собі робити" в територіальних водах свого союзника, а також у нейтральних водах в Карибському морі та Атлантичному океані, користуючись правом на свободу мореплавства.

Росія так робила і раніше, востаннє – у 2019 році (у 2022 році схожі навчання проходили у водах Карибського моря біля Венесуели).



Куба на карті

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У 2014 році Росія списали понад 90% кубинського боргу, а нині фінансує ледь живі економіки обох країн коштом пільгових кредитів в обмін на лояльність.

Власне, тому такою спокійною була й офіційна реакція Вашингтону:

Ми бачили подібні речі раніше, і ми очікуємо побачити подібні речі знову, і я не збираюся вбачати в цьому якісь конкретні мотиви,

– Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 12 червня.

Ми відстежували плани росіян щодо цього. Це не несподіванка. Ми бачили, як вони це роблять – подібні заходи в порти були й раніше, і це, знаєте, звичайні військово-морські візити, які ми бачили за різних адміністрацій,

– заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не бачить у руських кораблях на Кубі загрози для США.

Але існують неписані правила, відповідно до яких великі держави не надто люблять, коли чужий воєнний флот "навчається" у них на задньому дворі.

Чи є військові навчання Росії ескалацією?

Росія неформально називає причиною навчань своїх кораблів біля Флориди (чи Куби) – відповідь на масштабні навчання НАТО у Північній Європі, зокрема на Балтиці (навчання Балтопс-2024, що стартували 5 червня).

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Проте росіяни вочевидь забувають, що це лише реакція на їхні агресивні та явно недружні дії. Нині Росія є прямою загрозою, західний світ це розуміє, а тому бажає підготуватися та попередити потенційного агресора, показавши, що має вдосталь ресурсів для відбиття атак.

Що ж задумала Росія в Карибському морі? У разі спроби бодай якоїсь ескалації – її флотилія буде миттєво знищена, а ракети, час підльоту яких до США визначено як 5 хвилин, навіть не встигнуть запустити.

США не поводяться так агресивно як Китай у Південнокитайському морі чи Росія в Чорному та Азовському, та поважають свободу судноплавства, але це не означає, що не спостерігають за всіма гостями.

Про це пише у статті для The Telegraf британський воєнний експерт Топ Шарп. Також він подає деякі цікаві деталі того, що передувало російським навчанням на Кубі.

Якщо з якихось причин цю групу потрібно було б ліквідувати, один американський або британський атомний підводний човен міг би зробити це без сторонньої допомоги. Але річ у тім, що це має дуже мало спільного з бойовими діями, а все, що стосується стратегічних повідомлень, саме так, як це роблять військово-морські сили НАТО по всьому світу щодня і щороку. Частиною цієї "гри" є контрзаходи. Сказати, що цю групу "відстежували", коли вона перетинала Атлантику, було б применшенням. Як тільки росіяни досягли західної частини океану, три американські есмінці, судно берегової охорони США і канадський фрегат вийшли привітатися з ними – і це були лише ті, кого можна було побачити,

– Том Шарп про навчання росіян на Кубі.

Такі нинішні реалії балансу сил між Росією та США (нагадаємо, що нині наймогутніші російські воєнні кораблі або знищені (крейсер "Москва" – той самий вбивця авіаносців, що першим отримав дороговказ для всіх "руських воєнних кораблів"), або перебувають на вічному ремонті (авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і крейсер "Адмірал Нахімов"), або чекають на утилізацію (крейсер "Пьотр Великий").

Показово, що найбільших своїх втрат у сучасній історії російський флот зазнав у Чорному морі у протистоянні з Україною, яка фактично не має власного флоту, ба більше, має на озброєнні лише власні розробки та застарілі зразки, які стали непотрібними у господарстві армії США. Тобто Росія втратила значну частину свого флоту, а США ще навіть не починали.

Як Росії відповіла Америка?

Втім, американці, схоже, вирішили діяти більш витончено. Напередодні навчань Держдеп оголосив про нову порцію санкцій проти агресора, під бан потрапили понад 100 компаній з Росії та інших країн, а також Московська біржа, що спричинило легку (наразі) паніку на валютному ринку.

14 червня Україна та США уклали потужну безпекову угоду, яку вже зараз називають історичною. Відповідно до неї США гарантують всебічну підтримку Україні – і це прямий удар по планах Росії.

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Але й це ще не все. 14 червня на Кубу прибули ще одні гості – американський підводний атомний човен типу "Лос-Анджелес" Helena і патрульний корабель ВМС Канади Margaret Brooke. І якщо прибуття останнього до порту Гавани було плановим, про що МЗС Куби було повідомлено до заздалегідь, то гості зі США були некликаними (Кубі про візит повідомили практично в останню мить, тобто поставили перед фактом).



Канадський HMCS Margaret Brooke біля берегів Куби / Фото Embassy of Canada to Cuba

Як так могло статися У США є власна воєнна база на Кубі – Гуантанамо, що десь за 850 кілометрів від Гавани. Тому США мають повне право приплисти на Кубу та "трохи поспостерігати", хто і як там навчається.



Практичного сенсу це, звісно, не має, бо для спостереження і контролю в США є супутники та ще чимало всього, але для балансу та демонстрації сили прибуття потужного підводного човна, щоб показати, хто тут головний, точно не буде зайвим.

Човен Helena – це не новий, але доволі потужний та навіть легендарний корабель. Читачі старшого покоління чудово пам'ятають цей клас підводних кораблів за комедією Down Periscope, де екіпажу старенької дизельної бляшанки "Стінгрей" протистояв флагман підводного флоту США.



Це був саме атомний підводний човен класу "Лос-Анджелес", з ракетами "Гарпун" і "Томагавк" на борту.

Нагадування американцям про часи холодної війни

Утім, коли американське командування відправляло човен класу "Лос-Анджелес" на Кубу, вочевидь тримало в голові інший фільм із цим самим підводним кораблем в одній з головних ролей, а саме – блокбастер 1990-го The Hunt for Red October. Нагадаємо, там розповідається про екіпаж сучасного радянського підводного човна "Червоний Жовтень", капітан якого вирішив перейти на бік США, а екіпаж USS Dallas (атомний підводний човен класу "Лос-Анджелес") їм в цьому асистував.

Це може бути просто цікавий збіг, а, може, й натяк (на цій війні ми вже бачили випадки, коли російські військові переходять на бік України з технікою). Американські інженери абсолютно точно з неабиякою цікавістю дослідили російські "аналоговнєти", а російські моряки мали б непоганий шанс стати на правильний бік історії та закінчити весь цей театр абсурду, учасниками якого стали. Нагадаємо, що відстань від Куби до Флориди – лише 177 кілометрів.

Кінокласика часів кінця холодної війни – це ще одне нагадування простим американцям, хто їх ворог. І що ворог цей поруч. Нехай російська ескадра на Кубі в червні 2024 року показово була не озброєна ядерними ракетами, але тема ядерного шантажу з боку Росії лунає постійно.

Про це без зупинки волають російські пропагандисти, цю тему регулярно експлуатує сам Путін, його останні заяви на економічному форумі з талібами цьому прямий доказ. Не випадково модератором сесії з Путіним був лобіст ядерного удару по Польщі російський "політолог" Караганов. Не дарма він декілька разів питав Путіна про це у форматі "ну, коли ж".

Політичні еліти Заходу почули ці заяви та нарешті зробили правильні висновки. Не даремно, генеральний секретар НАТО Столтенберг прямо говорить, що НАТО веде переговори про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності та розгортанні більшої її кількості через загрозу, що зростає, з боку Росії та Китаю. Це єдина можлива відповідь на путінський ядерний шантаж. Він довго експлуатував "пацанські закони лєнінградських нетрів", тепер його почули, до хуліганських вчинків нарешті поставились серйозно, а тому – "викликали міліцію".