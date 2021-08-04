К Крымской платформе присоединилась важная страна-партнер, – Кулеба

К Крымской платформе присоединился еще один важный партнер. Украина получила соответствующее подтверждение 4 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако о каком именно партнере говорится – не уточнил.

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Количество участников уже ушло на четвертый десяток

Украинский чиновник отметил, что количество участников саммита уже достигла 31. "Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", – подчеркнул глава МИД.

Накануне у Зеленского рассказали, что некоторые страны до последнего держат в секрете свое участие в Крымской платформе. Все – из-за давления со стороны России.

Что известно о Крымской платформе

Впервые о Крымской платформе заговорили еще в сентябре 2020 года. Ее создание тогда анонсировал Владимир Зеленский.

Цель инициативы – консолидация сил по деоккупации Крыма. Первый саммит состоится 23 августа в рамках празднования Дня Независимости.

Отметим, что Евросоюз на саммите Крымской платформы будет представлять Жозеп Боррель, а США – министр транспорта Питер Буттиджедж.​

Свое участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея. Всего таких стран – 29.