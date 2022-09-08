К активисту и волонтеру Литинскому пришли с обысками: что говорят в полиции

Активист и волонтер из Львова Святослав Литинский 8 сентября заявил, что к нему домой пришли с обысками.

В эфире 24 канала волонтер рассказал, что его дома не было. Дверь силовикам открыла жена.

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Почему проводят обыски у волонтера

Сначала они сказали, что пришли вручать повестку, когда жена открыла дверь – показали постановление на обыск.

Таким обманным путем зашли домой и, в конце концов, не повестку вручили, а решение об обыске. Из него я понял, что киевская полиция обвиняет церковь в лице капеллана в продаже гуманитарной помощи. Я там вообще ни при чем,

– объяснил Литинский.

Литинский не понимает, почему с обысками пришли именно к нему, если подозревают капеллана. По словам активиста, этот капеллан сейчас на фронте. Сам активист никогда не возил автомобили для него. Волонтер добавил, что ведет публичный сбор и отчитывается обо всех потраченных деньгах.

На обыски отреагировал глава Львовской ОВА

На обыски дома у известного активиста отреагировал глава ОВА Максим Козицкий. Он заявил, что делом занимаются полиция Киева и Департамент по защите интересов общества и государства Нацполиции Украины.

Львовская ОВА на стороне правды и справедливости. Расследование должно быть объективным. Волонтеры ежедневно вносят большой вклад в устойчивость Украины,

– отметил Козицкий.

Что говорят в полиции

Журналисты 24 канала обратились за комментарием в полицию Киевской области. Спикер ведомства Ирина Пряшникова заявила, что Главное управление Национальной полиции Киевской области не осуществляло обыски у львовского волонтера. Представители какой силовой структуры посетили Литинского – она не знает.

Что говорят в полиции Киева об обысках у волонтеров

Марина Цыбченко, следователь управление полиции в Киеве, сообщила, что правоохранители якобы разоблачили преступную схему, где мужчины присваивали гуманитарную помощь.

Они якобы с целью получения прибыли продавали автомобили, которые поступали в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначались для нужд ВСУ.

Продолжаются все следственные действия, в том числе обыски по месту жительства волонтеров в Киеве, Киевской области и Львове.

Полиция приступила к уголовному производству и мужчинам грозит от 5 до 7 лет заключения. Также решается вопрос по поводу сообщения им подозрения.

На обыски отреагировал Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал обыски у Святослава Литинского. Он посоветовал правоохранителям заняться владельцами российского бизнеса во Львове, а не волонтерами, которые помогают ВСУ.

Сегодня пришли с обысками к Святославу Литинскому. Это люди, которые отдают свое время и средства, часто рискуют жизнью, чтобы доставить автомобиль на фронт. У нас половина страны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?,

– написал Садовый.

Львовский городской глава призвал выбивать оккупантов из Украины,"а не уничтожать институт волонтерства, который является таким важным для всех нас в это сложное время".

Коротко о Литинском

Литинский – известный защитник украинского языка. В 2020 году он являлся кандидатом на должность языкового омбудсмена.

Активист судился со многими украинскими политиками, которые во время выступлений говорили на иностранном языке. В их числе и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Именно Литинский был первым украинцем, получившим внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

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