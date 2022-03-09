Как к мавзолею: в Москве даже среди ночи – огромные очереди к банкоматам
9 марта 2022 , 01:57Читати новину українською
Источник:телеграм NEXTA Live
После новостей от Центробанка России об ограничении снятия валюты россияне снова запаниковали. И правильно, ведь скоро российским банкам уже нечего будет выдавать своим клиентам.
Между тем москвичи срочно побежали к банкоматам – чтобы успеть снять хоть какие-то деньги. Видео в доказательство этого опубликовали в сети.
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Россияне побежали к банкоматам
В Москве – очереди в банкоматы даже ночью. Почти как в мавзолей. Почему так?
- Потому что Центробанк России запретил банкам продавать валюту населению.
- И запретил выдавать со счетов свыше 10 тысяч долларов.
- Евро вообще снять невозможно – разве что в эквиваленте в долларах или рублях.
Запад, напомним, еще раньше запретил завозить в Россию наличную валюту.
Санкции действуют!
Видео из Москвы – показательная очередь к банкомату:
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