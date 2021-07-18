К нападению на пограничников причастны работники СБУ: их отстранили от работы

К нападению на украинских пограничников 18 июля на Сумщине причастны сотрудники СБУ. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что ведомство будет способствовать следствию. Приоритетом является установить все детали инцидента.

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СБУ установила причастность людей, которые совершили хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия,

– говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что виновные должны быть наказаны, независимо от их фамилий и должностей.

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