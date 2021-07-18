К нападению на пограничников причастны работники СБУ: их отстранили от работы

18 июля 2021 , 19:16
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Источник:

24 канал

К нападению на украинских пограничников 18 июля на Сумщине причастны сотрудники СБУ. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что ведомство будет способствовать следствию. Приоритетом является установить все детали инцидента.

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СБУ установила причастность людей, которые совершили хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия,
– говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что виновные должны быть наказаны, независимо от их фамилий и должностей.

Нападение на пограничников: главное

  • Нападение на украинских пограничников совершили на украинско-российском участке государственной границы.
  • В результате инцидента пострадали 2 охранника рубежа. К счастью, их состояние оценивают как удовлетворительное.
  • В Госпогранслужбе рассказали, что злоумышленники отобрали у пограничников оружие. Его отыскали неподалеку от места происшествия.
  • По данным пограничников, нападавшие не были вооружены.
  • Границы вблизи участка нападения взяли под усиленную охрану.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • На место происшествия отправился глава Госпогранслужбы.
Автор: Мар'яна Бекало