К осени эта война вряд ли закончится, – Арестович

Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить на 90 дней – фактически до конца лета. Алексей Арестович уверен, что даже к осени война с Россией вряд ли закончится.

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал 24 каналу. Продлить военное положение еще на 90 дней позволяют соответствующие нормы закона, а "каждый раз" продлевать его на 30 дней, по мнению Алексея Арестовича – это давать ложные надежды украинцам.

Обратите внимание Зеленский подал в Раду законопроекты продления военного положения и мобилизации

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил Алексей Арестович.

Военное положение могут сохранить после победы

Объявление еще на 30 дней, по его словам, распространит среди населения мнение, что война "окончится через 30 дней и об этом фактически заявили власти". Это плохая коммуникация, сразу надо говорить на перспективу, но отменить его всегда возможно.

Надо понимать, что военное положение может быть сохранено, по крайней мере, на отдельных участках, и после победы в войне,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Арестович объяснил, все потому, что после войны стартует восстановление страны – действительно огромный процесс, одной из главных задач которого является разминирование. В то же время неразорвавшихся боеприпасов очень много.

"По мировому закону день войны – это 3 дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться. И даже после победы будет сохраняться определенная опасность, части будут охранять государственную границу, не все военные сразу вернутся в пункты постоянной дислокации", – отметил советник главы ОП.

Алексей Арестович призвал не волноваться за собственное военное положение, зато думать о нашей победе.

Читайт также Россия готовится к ведению долговременной военной операции, – Минобороны

Военное положение в Украине: главное

Владимир Зеленский 18 мая подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине из-за войны, которую развязала Россия. После 25 мая он может действовать еще 90 дней, однако указ Президента Украины еще не утвердили.

Кроме этого Владимир Зеленский планирует продлить срок общей мобилизации. Текста соответствующего законопроекта пока нет.

В целом указ об всеобщей мобилизации в Украине был утвержден еще 3 марта. В начале мая в ВСУ отмечалось, что мобилизация продлится до 24 мая, сейчас ее проводят с меньшими темпами, поскольку ее показатели выполнены на 100%.

С 24 февраля, с начала российского вторжения, в Украине дважды в 30 дней продолжали действие военного положения.

Обратите внимание, что военное положение необходимо в частности для того, чтобы предоставить органам государственной власти полномочия, необходимые для обеспечения нормального функционирования государства и национальной безопасности. В то же время, временно могут ограничивать конституционные права и свободы человека – право на передвижение, собрания и митинги в частности.

Алексей Арестович о продолжении военного положения: смотрите видео