К падению режима путина приведут 2 фактора, – Яковенко

Эксперты уже не раз предполагали, что россия станет похожа на Северную Корею, которая уже 16 лет находится под санкциями. Там за эти годы не смогли свергнуть режим. В то же время режим путина может упасть, и к этому приведут 2 фактора.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Однако он не исключает и того, что режим в россии, как и в Корее, свергнуть не смогут.

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По его словам, россия не превратится в Северную Корею, потому что это другая страна и другое общество.

Яковенко подчеркнул, что у россии есть иммунитет к санкциям. Ведь эти ограничения сильно отражаются на экономике и уровне жизни в россии, но они сами по себе не приведут к падению режима.

Он считает, что к падению режима путина могут привести только 2 фактора.

Как известно из истории, фашистские тоталитарные режимы исчезают после того, как они терпят тотальное военное поражение или после смерти диктатора,

– заявил Яковенко.

Он добавил, что все известные фашистские режимы падали благодаря этим двум факторам, других вариантов не существует.

Какое именно военное поражение может привести к падению путина – возвращение Херсона или Крыма? На это Яковенко ответил, что для начала Украина должна забрать у российских захватчиков Херсон.

Могу с уверенностью сказать, что если Украина вернет себе Херсон, то это уже будет серьезный "колокольчик" и серьезное поражение, которое нельзя будет так легко объяснить, как, например, сдача Змеиного или уход из-под Киева,

– ответил оппозиционный журналист.

По его словам, путин фактически Херсон уже "проглотил" – мол, там проводят "интоксикацию" местных, заселяют россиян и объявили референдум.

"И если он этот кусок Украины "изо рта достанет", то это будет невозможно объяснить в телевизоре, даже с пропагандой", – считает Яковенко.

Яковенко о падении режима путина: видео



К слову, российский диктатор владимир путин решил 15 июля провести совещание Совбеза россии. Кроме того, на внеочередное заседание собирается и госдума. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, какие там решения могут принять.

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