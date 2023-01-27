В Одесской области разрушения очень значительны: к плановым отключениям света не вернутся до конца января

Во время очередной массированной ракетной атаки россияне нанесли значительные повреждения критической инфраструктуре Одесской области. Поэтому в регионе уже вторые сутки действуют экстренные отключения света.

Энергетики отмечают, что разрушения очень значительны. Работы по восстановлению могут продолжаться до конца января.

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Одесситам дают свет по несколько часов

По информации ДТЭК, до завершения ремонтных работ Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам.

Сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы по несколько часов в сутки,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах. У жителей этих районов ситуация несколько лучше – там удается давать свет примерно на 4 часа в день.

Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия вражеской атаки.

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