В Одесской области разрушения очень значительны: к плановым отключениям света не вернутся до конца января
Источник:ДТЭК
Во время очередной массированной ракетной атаки россияне нанесли значительные повреждения критической инфраструктуре Одесской области. Поэтому в регионе уже вторые сутки действуют экстренные отключения света.
Энергетики отмечают, что разрушения очень значительны. Работы по восстановлению могут продолжаться до конца января.
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Одесситам дают свет по несколько часов
По информации ДТЭК, до завершения ремонтных работ Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам.
Сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы по несколько часов в сутки,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах. У жителей этих районов ситуация несколько лучше – там удается давать свет примерно на 4 часа в день.
Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия вражеской атаки.
Обстрелы Одесской области: что известно
- В результате массированной атаки 26 января есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.
- Из-за ракетной атаки есть также значительные проблемы с электроснабжением. В Одесской области 26 января действовали экстренные отключения электроэнергии.
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией бытовых абонентов крайне сложная. Энергетики и ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий ударов.
- Заметим, что еще до очередного массированного удара по Украине ситуация в Одесской области была не самая лучшая. В ДТЭК сообщали, что жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии, поскольку в регионе установлены низкие лимиты.
- В домах людей свет есть всего по 6 часов. Дело в том, что установленные Укрэнерго лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесской области, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу.