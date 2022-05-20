К Путину приезжали самые дорогие психиатры: Макрон, Олаф Шольц, Антониу Гутерриш. Результат какой? Никакой.

Путин ведет насмерть даже своих

Дело в том, что дед войны, повелитель бункера говорит: "Я знаю, куда я вас веду. Никому не скажу, пока тихонько умирайте, российские захватчики".

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Песков говорит, что Буча инспирирована, все инспирировано. А там, где были российские военные, российские оккупанты, российские подлецы – снова новые могилы. И россияне об этом знают. Пока им нравится, что можно убивать безнаказанно, но несколько свежих фанатов Путина под Северодонецком уже свое мнение на этот счет не выскажут.

У россиян выбор между "сдохнуть" и "в рай"

Прекрасная картина вырисовывается: с одной стороны, все знают, чего хочет Путин и куда он ведет россиян (это место между "дохнуть" и "в рай", но результат действительно одинаковый), а параллельно с этим российские чиновники в один голос говорят: " Среди нас нет предателей! Нет-нет-нет! Мы никогда не капитулируем! Мы всех зовем на священную войну!".

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Россияне, вам не кажется странным: если у вас все так хорошо, зачем вам вдруг говорить, что у вас нет предателей? Тем более, кто сказал, что они в этом уверены? Я – нет. Все – под подозрением. Тем более что сигналов о том, что где-то в России – слабое звено, становится все больше.

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