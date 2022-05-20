Путін веде на смерть навіть своїх

Річ у тім, що дід війни, повелитель бункера каже: "Я знаю, куди я вас веду. Нікому не скажу, поки тихенько вмирайте, російські загарбники".

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Пєсков каже, що Буча інспірована, все інспіроване. А там, де були російські військові, російські окупанти, російські падлюки – знову нові могили. І росіяни про це знають. Поки що їм подобається, що можна вбивати безкарно, але кілька свіжих фанатів Путіна під Сєверодонецьком вже свою думку з цього приводу не висловлять.

У росіян вибір між "здохнути" й "до раю"

Прекрасна картина вимальовується: з одного боку, всі знають, чого хоче Путін і куди він веде росіян (це місце між "здохнути" і "до раю", але результат насправді однаковий), а паралельно з цим російські чиновники в один голос кажуть: "Серед нас немає зрадників! Ні-ні-ні! Ми ніколи не капітулюємо! Ми всіх кличемо на священну війну!".

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Росіяни, вам не здається дивним: якщо у вас все так добре, то навіщо вам раптом казати, що у вас немає зрадників? Тим паче хто сказав, що вони в цьому впевнені? Я – ні. Усі – під підозрою. Тим більше, сигналів про те, що десь у Росії – слабка ланка, стає дедалі більше.

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