К саммиту с ЕС: Корниенко не исключает проведение внеочередных заседаний Рады

Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может собираться на внеочередные заседания с 19 по 22 октября. Речь идет о внеочередном евроинтеграционном заседании, которое будет касаться саммита.

Правительство может собраться на внеочередное заседание

По словам первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, это будет хорошим сигналом, даже если украинская делегация приедет на саммит не с принятыми и подписанными законами, а с законопроектами, принятыми в первом чтении.

К теме Корниенко останется главой "Слуги народа", даже если станет вице-спикером, – Арахамия

"Это хороший сигнал для партнеров, что мы идем нашим курсом евроатлантической интеграции", – резюмировал политик. Напомним, что ранее Корниенко рассказал о съезде партии "Слуга народа" в ноябре 2021 года.

По его мнению, есть необходимость перестраивания работы внутри фракции из-за его возможной смены должности. В СМИ предполагают, что Корниенко могут выбрать первым вице-спикером парламента.

Саммит Украина – ЕС: что известно

Проведение саммита Украина – Евросоюз запланировано на 12 октября 2021 года.

Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте могут провести 1 – 2 дополнительных заседания. На них должны обсудить законопроекты в сфере европейской и евроатлантической интеграций.

На саммите могут подписать соглашение об "открытом небе" с Европейским Союзом.