К северу Крыма Россия стягивает зенитно-ракетные силы, – "Схемы"
К северу оккупированного Крыма россияне стягивает зенитно-ракетные силы. Спутник зафиксировал концентрацию военной техники в селе вблизи Херсона.
Оккупанты стянули свои силы на два участка вблизи населенного пункта Филатовка. Журналисты сравнили данные спутника по соответствующей местности за 27 апреля и 6 мая. Раньше техники было гораздо меньше.
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Какую именно технику зафиксировал спутник
На соответствующей территории, кроме казарм, расположили состав горюче-смазочных материалов, отметили журналисты.
На снимках спутника было замечено примерно 200 боевых бронированных машин, грузовых и командных автомобилей; крупногабаритную технику, которая как раз и может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.
Согласно снимкам спутника, говориться может об одном из трех видов зенитно-ракетных комплексов:
- ракетной системе залпового огня "Смерч";
- противовоздушном комплексе С-300;
- оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".
Технику соответствующего типа захватчики могут использовать для обстрела позиции украинских защитников.
В апреле техники на местности было гораздо меньше / Фото "Схем"
Заметьте, что в селе Филатовка российские оккупанты расположили казармы своих пограничников еще в 2018 году.
Стягивание техники оккупантами: последние новости
- 1 мая в Генеральном штабе сообщили, что российские захватчики пытаются перенаправлять по железной дороге военную технику в приграничные с Украиной районы. Враг начал перекидывать вооружение, которое снял с хранения в Западном, Центральном и Восточном военных округах и северном флоте.
- Больше техники россиян стало и на территории оккупированной Боровской общины, что на Харьковщине.
- В то же время, на вокзале в Гомельской области заметили загрузку белорусской техники на поезда. Активисты даже собрали полный перечень техники, которая была загружена. В частности, речь идет о 20 БМП-2; 12 единиц танков Т-72Б и 6 единиц 122-миллиметровых гаубиц "Гвоздика".
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