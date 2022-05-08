К северу Крыма Россия стягивает зенитно-ракетные силы, – "Схемы"

К северу оккупированного Крыма россияне стягивает зенитно-ракетные силы. Спутник зафиксировал концентрацию военной техники в селе вблизи Херсона.

Оккупанты стянули свои силы на два участка вблизи населенного пункта Филатовка. Журналисты сравнили данные спутника по соответствующей местности за 27 апреля и 6 мая. Раньше техники было гораздо меньше.

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Какую именно технику зафиксировал спутник

На соответствующей территории, кроме казарм, расположили состав горюче-смазочных материалов, отметили журналисты.

На снимках спутника было замечено примерно 200 боевых бронированных машин, грузовых и командных автомобилей; крупногабаритную технику, которая как раз и может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

Согласно снимкам спутника, говориться может об одном из трех видов зенитно-ракетных комплексов:

ракетной системе залпового огня "Смерч";

противовоздушном комплексе С-300;

оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".

Технику соответствующего типа захватчики могут использовать для обстрела позиции украинских защитников.



В апреле техники на местности было гораздо меньше / Фото "Схем"

Заметьте, что в селе Филатовка российские оккупанты расположили казармы своих пограничников еще в 2018 году.

Стягивание техники оккупантами: последние новости

1 мая в Генеральном штабе сообщили, что российские захватчики пытаются перенаправлять по железной дороге военную технику в приграничные с Украиной районы. Враг начал перекидывать вооружение, которое снял с хранения в Западном, Центральном и Восточном военных округах и северном флоте.

Больше техники россиян стало и на территории оккупированной Боровской общины, что на Харьковщине.

В то же время, на вокзале в Гомельской области заметили загрузку белорусской техники на поезда. Активисты даже собрали полный перечень техники, которая была загружена. В частности, речь идет о 20 БМП-2; 12 единиц танков Т-72Б и 6 единиц 122-миллиметровых гаубиц "Гвоздика".

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