В министерстве сообщили, что все энергоблоки работают на максимальной мощности. Также в Энергоатоме объяснили, что именно изменит это подключение.
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Как изменится ситуация со светом
Сегодня, 13 декабря 2022 года, в 01:09 подключили к электросети последний энергоблок-"тысячник" Энергоатома (мощностью 1000 мегаватт), продолжается набор мощности… Итак, энергосистема получила дополнительных 1000 мегаватт электроэнергии,
– заявили в Энергоатоме.
Также там пояснили, что удалось поремонтировать повреждения, полученные этим энергоблоком в результате атак россиян по энергосистеме 23 ноября 2022 года.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это еще один шаг к стабильности энергосистемы.
9 энергоблоков в Украине работают
"Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – подтвердил Галущенко.
Кроме того, в Минэнергетики напомнили, что:
- не работают шесть энергоблоков-"тысячников" на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции;
- эти энергоблоки потребляют ориентировочно 100 мегаватт на собственные нужды от энергосистемы Украины;
- включение ЗАЭС блокирует Россия.
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Какая ситуация в энергосистеме Украины
- 5 декабря россияне восьмой раз массировано атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. После этого значительные отключения энергии были на Киевщине и во многих других областях.
- Уже 9 декабря Киевские электросети сообщили, что столица возвращается к графикам отключения света.
- Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что ориентировочно 50% критической энергетической инфраструктуры разрушены, некоторые из них – полностью.
- Денис Шмигаль рассказал, что Украине срочно необходим 1 миллиард долларов, чтобы пережить зиму.
- Также премьер объяснил, что украинцы в течение всей зимы будут жить в условиях ограничения потребления света.