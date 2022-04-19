К сожалению, мы не слышим от России предложение обмена, – Зеленский о ситуации в Мариуполе
Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе на 19 апреля остается без изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры.
Украинский лидер подчеркнул, что жителей города, оказавшихся в руках российских захватчиков, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Кроме того, неизвестна судьба по меньшей мере десятков тысяч мариупольцев, перемещенных на территорию, подконтрольную России.
Заметьте Зеленский обратился к украинцам после 55 дней войны
К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя,
– подчеркнул Зеленский.
Президент посоветовал обратить внимание на это молчание всем, кто был или может быть связан со страной-оккупантом. Зеленский подчеркнул, что когда будет решаться их судьба, в Москве будут молчать. Это показательно, и это лучший аргумент, чтобы не связываться с Россией.
Украина готова обменять Медведчука
- Зеленский ранее подчеркивал, что Украина готова обменять Виктора Медведчука – кума Владимира Путина. Президент заявил: Украина передала эти сигналы публично и не слишком публично.
- Впоследствии Медведчук попросил обменять его на людей и защитников Мариуполя. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Мариуполь за Медведчука – это единственное предложение, на которое может согласиться Украина.
Вечернее обращение Зеленского за 19 апреля: смотрите видео