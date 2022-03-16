К троллингу Кадырова подключилась и мама Илона Маска

К твиттерскому высмеиванию Путина и пропутинской пешки Рамзана Кадырова, который пытался оскорбить Илона Маска, присоединилась мать миллиардера-инноватора.

Ранее Рамзан Кадыров предложил приехать Илону на обучение к нему, чтобы превратиться "из Илоны в Илона".

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В сети начали высмеивать реакцию Кадырова – в твиттере даже появились фото "Илоны" – Маска, которого сделали девушкой.

Мать Илона Маска, блестящая Мэй Маск, присоединилась к троллингу Кадырова – в своем посте она опубликовала фотошопленное фото феминного сына и выразила ему свою поддержку.

Ты такая красивая, Илона,

– написала Мэй Маск.

Троллинг Мэй Маск / Скриншот из твиттера Мэй Маск

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