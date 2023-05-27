ВСУ с воздуха уничтожили новейший вражеский танк "Прорыв", самый дорогой в России
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Россия продолжает нести потери в войне с Украиной. Наши воины на Востоке с воздуха уничтожили самый дорогой танк врага – модификацию Т-90.
Речь идет о модернизации Т-90 – Т-90М "Прорыв". Его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.
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Как ВСУ "минуснули" самый дорогой российский танк
Т-90М "Прорыв" поступил на вооружение оккупационной армии не так давно – в 2020 году. Таких танков враг изготовил менее 100 единиц, стоимостью около 4,5 миллиона долларов каждый. Это самая дорогая модификация Т-90 и вообще самый дорогой танк россиян.
Уже не первый раз наши воины уничтожают эту технику. На этот раз батальону К2 54-й отдельной механизированной бригады понадобилось 2 вылета беспилотника и 7 боеприпасов.
Во время первого вылета 3 снаряда повредили танк. Следующий вылет и 4 снаряда совершили "фаталити" – повлекли загорание силового отделения танка и повреждение башни с последующим возгоранием.
Уничтожение Т-90М "Прорыв" произошло на направлении Соледар – Северск.
Как ВСУ уничтожили Т-90М "Прорыв": смотрите видео
Актуальная статистика потерь врага
Вечером 27 мая Генеральный штаб ВСУ опубликовал уточненный список потерь врага с учетом новых разведывательных данных, поэтому цифры там несколько отличаются от перечня, опубликованного утром. Ниже приводим полную статистику и уточнение, где изменились цифры после корректировки.
По состоянию на 27 мая 2023 года в полномасштабной войне с Украиной Россия потеряла:
- личного состава – около 206 200 человек;
- танков – 3794 (после уточнения цифра уменьшилась на 5 единиц);
- боевых бронированных машин – 7479 (+7);
- артиллерийских систем – 3414 (+8);
- РСЗО – 574 (+2);
- средств ПВО – 329;
- самолетов – 313 (+3);
- вертолетов – 298 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990 (+49);
- крылатых ракет – 1036 (+31);
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6183 (+11);
- специальной техники – 449.