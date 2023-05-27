ВСУ с воздуха уничтожили новейший вражеский танк "Прорыв", самый дорогой в России

Россия продолжает нести потери в войне с Украиной. Наши воины на Востоке с воздуха уничтожили самый дорогой танк врага – модификацию Т-90.

Речь идет о модернизации Т-90 – Т-90М "Прорыв". Его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.

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Как ВСУ "минуснули" самый дорогой российский танк

Т-90М "Прорыв" поступил на вооружение оккупационной армии не так давно – в 2020 году. Таких танков враг изготовил менее 100 единиц, стоимостью около 4,5 миллиона долларов каждый. Это самая дорогая модификация Т-90 и вообще самый дорогой танк россиян.

Уже не первый раз наши воины уничтожают эту технику. На этот раз батальону К2 54-й отдельной механизированной бригады понадобилось 2 вылета беспилотника и 7 боеприпасов.

Во время первого вылета 3 снаряда повредили танк. Следующий вылет и 4 снаряда совершили "фаталити" – повлекли загорание силового отделения танка и повреждение башни с последующим возгоранием.

Уничтожение Т-90М "Прорыв" произошло на направлении Соледар – Северск.

Как ВСУ уничтожили Т-90М "Прорыв": смотрите видео

Актуальная статистика потерь врага

Вечером 27 мая Генеральный штаб ВСУ опубликовал уточненный список потерь врага с учетом новых разведывательных данных, поэтому цифры там несколько отличаются от перечня, опубликованного утром. Ниже приводим полную статистику и уточнение, где изменились цифры после корректировки.

По состоянию на 27 мая 2023 года в полномасштабной войне с Украиной Россия потеряла: