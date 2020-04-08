К чему может привести напряжение в "Слуге народа": объяснения политологов

В крупнейшей фракции "Слуга народа" растет напряжение. Дискуссии вокруг отдельных вопросов становятся все ожесточенней, а голосование не всегда единодушны. Выдержит ли монобольшинство проверку карантином – читайте в материале 24 канала.

Втримати дисципліну у монобільшості – складне завдання. Карантин лише допоміг продемонструвати скандали всередині "Слуги народу". Зрозуміло, що 248 депутатів не можуть мати однакову точку зору. Однак наразі конфлікт між різними групами впливу загострився.

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Найбільше виокремилась так звана "група Коломойського". Нардепи ігнорували засідання фракції, а також дискредитували минулий уряд. Політологи відзначили, що незгода у великому колективі – це закономірно, а іноді – це навіть на краще.

Як тільки вони починають гостро, навіть критично обмінюватися питаннями, вони ухвалюють більш правильні, кваліфіковані рішення, стримують один одного від дурниць,

– розповів політолог Олександр Солонтай.

За словами, експертів фракція "Слуга народу" політично дорослішає. Однак, водночас, і проблеми стають більшими. Тож часом, конфлікти вириваються і назовні. Наприклад, провладна фракція починає сперечатися з Офісом президента, ім'я якого і допомогло їм сісти у свої депутатські крісла.

Доказом можуть бути реакція слуг на "плівки Єрмака" та протести проти консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Це говорить про провал в комунікаціях між Офісом Президента і фракціями: малою фракцією, великою тощо. Тому що, мені здається, є дуже багато контроверсійних позицій,

– пояснив політолог Олександр Антонюк.

Також у фракції не спостерігається єдність щодо ухвалення важливих рішень. На минулому позачерговому засіданні Ради парламентарі не могли призначити монобільшістю двох міністрів.

Для ухвалення законопроєктів для МВФ: відкриття ринку землі і антиколомойського закону теж довелось просити допомоги у інших фракцій, адже забракло власних голосів.

"Я не виключаю, що, можливо, восени ми будемо бачити формат можливої коаліції між цими політичними силами. "Голос" і "Європейська солідарність" зацікавлені в цьому, – прокоментував політолог Тарас Семенюк.

Як розподілилися голоси за законопроєкт про відкриття ринку землі по фракціях та групах

Підтримали законопроєкт 259 депутатів

"Слуга народу" – 206,

"Європейська Солідарність" – 23,

"Голос" – 13,

"Довіра" – 12,

Позафракційні – 5.

"Опозиційна платформа – За життя" – 0,

"Батьківщина" – 0,

"За майбутнє" – 0.

Проголосували проти 24 депутати

"Батьківщина" – 12,

Позафракційні – 4,

"Слуга народу" – 2,

"Опозиційна платформа – За життя" – 2,

"За майбутнє" – 2,

"Європейська Солідарність" – 1,

"Довіра" – 1,

"Голос" – 0.

Конфлікти у монобільшості можуть мати позитивні наслідки і для ОПЗЖ. Розмови про розкол можуть дати їм додатковий рейтинг як другій за величиною фракції. Нардепи з "Опозиційної платформи – За життя" навіть запрошували деяких "слуг" приєднатись до себе.

Електорат цього не зрозуміє. Натомість, ОПЗЖ може бути ситуативним союзником, особливо що стосується законів щодо Донбасу. Тому там "Слуга народу" може отримати підтримку,

– відзначив Тарас Семенюк.

За словами експертів, цей пошук підтримки у інших – не до вподоби Зеленському. Однак наразі йому не є вигідно втілювати давню обіцянку "розігнати парламент". Адже більше крісел, ніж є зараз, уже не буде.

"Наступні результати виборів не дадуть президенту України сформувати монобільшість. Навіть якщо його "слуги народу" як бренд пройдуть в парламент, а вони, очевидно, пройдуть, все одно будуть не в тому кількісному складі", – розповів політолог Олександр Антонюк.

Зверніть увагу Зеленському все складніше втримати свою фракцію, – політолог

У "Слузі народу" кризу і розкол заперечують. Адже це все дискусія, і створювати коаліції з іншими фракціями не планують. Однак ще більш показовим може стати найближче позачергове засідання Ради. Саме там мають розглянути спірні правки до держбюджету і уже скандальний "антиколомойський законопроєкт.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.