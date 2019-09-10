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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      К присутствию Медведчука в парламенте причастен и Порошенко, – эксперт

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      Почему Медведчук совершил быстрый политический взлет?
      Почему Медведчук совершил быстрый политический взлет? / gettyimages.com

      Резкий взлет Медведчука связан, среди прочего, с действиями Порошенко. Теперь Зеленский проводит информационную кампанию по устранению Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. Но это непросто.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Клочок.

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      По его словам, Медведчук совершил головокружительный политический взлет в течение года. В результате стал народным депутатом и лидером фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Присутствие Медведчука в парламенте – не случайно. Ему удалось вытеснить "Опоблок", который контролировал олигарх Ахметов. И это не без некоторой помощи Порошенко, который в свое время делегировал Медведчука в Минск. Проект партии "За жизнь", а затем ОПЗЖ вполне возможно был согласован с Порошенко. Политтехнология, благодаря которой Порошенко на выборах создавал себе образ врага,
      – считает Валерий Клочок.

      По мнению Валерия Клочко, Медведчук тему переговоров, в том числе, по обмену пленными, не покинет. Это подчеркивает его роль "миротворца" для жителей Донбасса. Соответственно, повышает рейтинги.

      "Зеленский проводит информационную кампанию по устранению Медведчука из переговорного процесса по Донбассу и обмена пленными, пытаясь помешать ему пиариться на этом. Но это непросто. Нужна политтехнология, чтобы взять на себя электорат ОПЗЖ. И вытеснить Медведчука из политического поля", – говорит Валерий Клочок .

      Что касается заявлений Зеленского о сомнительности источников финансирования партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалов, которые он контролирует, то, считает эксперт, в данном случае о конкретных последствиях говорить рано.

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      "Если у Зеленского не будет серьезных оснований для обвинений против Медведчука в госизмене, незаконном ведении бизнеса, причастности к коррупционным схемам, то устранить его будет сложно. В команде Зеленского, может, вынашивают такие идеи, но реализовывать их, скорее всего, будут не сейчас", – рассказывает Валерий Клочок.

      Что известно об участии Медведчука в переговорах по освобождению украинских пленных?​ Обмен пленными должен был состояться 30 августа. Впрочем, этого не произошло. По мнению экспертов, обмен сорвал Медведчук, которого президент Зеленский отодвинул от переговоров по Донбассу. 31 августа народные депутаты от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович и Виктор Медведчук совершили поездку к московскому СИЗО "Лефортово", где посетили пленников Кремля Станислава Клиха и Николая Карпюка. Помощник Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял в группу по обмену пленными, заявил, что не знает, пытался ли Путин привлечь Медведчука к обмену. Зеленский никак Медведчука не приобщал.

      обмін полоненими
      обмін полоненими
      Освобожденные пленники Кремля / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Обмен пленными Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Путин Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь
      Источник: 24 канал
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