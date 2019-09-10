До присутності Медведчука в парламенті причетний і Порошенко, – експерт

Різкий злет Медведчука пов’язаний, серед іншого, з діями Порошенка. Тепер Зеленський проводить інформаційну кампанію по усуненню Медведчука з переговорного процесу по Донбасу. Але це непросто.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Клочок.

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За його словами, Медведчук здійснив карколомний політичний злет протягом року. В результаті став народним депутатом і лідером фракції "Опозиційної платформи – За життя".

Присутність Медведчука в парламенті – не випадкова. Йому вдалося витіснити "Опоблок", який контролював олігарх Ахметов. І це не без певної допомоги Порошенка, який свого часу делегував Медведчука в Мінськ. Проєкт партії "За життя", а потім ОПЗЖ цілком можливо був погоджений із Порошенком. Політтехнологія, завдяки якій Порошенко на виборах створював собі образ ворога,

– вважає Валерій Клочок.

На думку Валерія Клочка, Медведчук тему переговорів, у тому числі, по обміну полоненими, не покине. Це підкреслює його роль "миротворця" для жителів Донбасу. Відповідно, підвищує рейтинги.

"Зеленський проводить інформаційну кампанію по усуненню Медведчука з переговорного процесу по Донбасу і обміну полоненими, намагаючись завадити йому піаритися на цьому. Але це непросто. Потрібна політтехнологія, щоб перебрати на себе електорат ОПЗЖ. І витіснити Медведчука з політичного поля", – говорить Валерій Клочок.

Щодо заяв Зеленського про сумнівність джерел фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" і телеканалів, які він контролює, то, вважає експерт, у даному випадку про конкретні наслідки говорити рано.

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"Якщо у Зеленського не буде серйозних підстав для звинувачень проти Медведчука в держзраді, незаконному веденні бізнесу, причетності до корупційних схем, то усунути його буде складно. У команді Зеленського, може, виношують такі ідеї, але реалізовувати їх, швидше за все, будуть не зараз",– розповідає Валерій Клочок.

Що відомо про участь Медведчука в переговорах по звільненню українських полонених? Обмін полоненими повинен був відбутися 30 серпня. Втім, цього не сталося. На думку експертів, обмін зірвав Медведчук, якого президент Зеленський відсунув від переговорів по Донбасу. 31 серпня народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович і Віктор Медведчук здійснили поїздку до московського СІЗО "Лефортово", де відвідали бранців Кремля Станіслава Клиха і Миколу Карпюка. Помічник Зеленського Андрій Єрмак, який очолював у групу з обміну полоненими, заявив, що не знає, чи намагався Путін залучити Медведчука до обміну. Зеленський ніяк Медведчука не долучав.





Звільнені бранці Кремля / Інфографіка 24 каналу