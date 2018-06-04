К Сенцову поехал архиепископ Климент, – УПЦ КП
К осужденному в РФ украинцу Олегу Сенцову поехал архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Согласно сообщению, он посетит политзаключенного "для исполнения пастырских обязанностей".
Об этом информирует пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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Как говорится в сообщении, 1 июня глава УПЦ КП Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги в России, где содержится политический узник Олег Сенцов, с просьбой предоставить Клименту возможность посетить его "для исполнения пастырских обязанностей".
Напомним, 2 июня по всему миру прошли акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Украинский пленник Кремля начал голодать еще 14 мая.
По словам российского политика Ксении Собчак, которая имела возможность с ним поговорить, состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Добавим, недавно украинскому режиссеру начали оказывать поддерживающую терапию.