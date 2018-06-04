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До Сенцова поїхав архієпископ Климент, – УПЦ КП

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Архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент
Архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент / ua.krymr.com

До засудженого у РФ українця Олега Сенцова поїхав архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент. Згідно з повідомленням, він відвідає політв’язня "для виконання пастирських обов'язків".

Про це інформує прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

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Як йдеться у повідомленні, 1 червня глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі у Росії, де утримується політичний в‘язень Олег Сенцов, з проханням надати Клименту можливість відвідати його "для виконання пастирських обов'язків".

Нагадаємо, 2 червня в усьому світу відбулися акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Український бранець Кремля розпочав голодувати ще 14 травня.

За словами російської політикині Ксенії Собчак, яка мала змогу з ним посілкуватися, стан здоров'я Сенцова значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Додамо, нещодавно українському режисеру почали надавати підтримувальну терапію.

 

 

Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини політики Новини Росії релігія
Джерело: 24 Канал
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