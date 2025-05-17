Удачная "охота" на вражескую авиацию: бойцы ССО минусовали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Воины ССО подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Для этого украинские бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) Bombus.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подразделение ССО "Баллиста". Бойцы опубликовали видео удачной операции на своей странице в Instagram в пятницу, 16 мая.

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Уничтожение российского вертолета Ка-52 "Аллигатор"

Как видно на опубликованных кадрах, вертолет врага был подстрелен прямо в полете.

Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного – в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК Bombus. Меткая работа, холодный расчет и – очередной минус во флоте оккупантов. Работаем дальше!

– рассказали бойцы ССО.

На каком именно направлении фронта российская оккупационная армия понесла существенные потери, украинские военнослужащие не уточнили.

Напомним, недавно украинский военный точным выстрелом сбил российский Су-25. Он сделал это с помощью ПЗРК "Игла".